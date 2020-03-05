Историк моды Александр Васильев: Современные ювелиры бездарно работают с янтарем

Историк моды и ведущий Первого канала привез в Калининград выставку «Звуки моды» - костюмов любимых звезд музыкальной сцены. Экспозиция открылась в Музее изобразительных искусств в среду. А накануне Александр Васильев заглянул в калининградскую студию радио «Комсомольская правда».

Васильев: Историю надо сохранять, а не разрушать. Она у нас одна. Двух не будет! 00:00 00:00

О ВЫСТАВКЕ

- Эту коллекцию я собирал долго, больше 25 лет. Потому что там вещи, которые относятся к эпохе Любови Орловой, Клавдии Шульженко, Тамары Миансаровой. Это совсем другое поколение. Все платья на выставке «Звуки моды» в Калининграде - знаковые. Это вещи из гардероба Аллы Пугачевой, которая мне лично передала 17 костюмов. Это вещи, которые носили Анна Нетребко, Елена Образцова, Ирина Аллегрова. Лариса Долина, Валентина Толкунова. Очень трудно было получить эти платья, потому что звезды привязываются к своим костюмам, им кажется, что каждый из них носит воспоминание о клипе, о молодости, о каком-то диске или записи. Часто отдавать мне не хотят. Иногда слышу: «Я сейчас располнела и не ношу. Но я же скоро похудею».

В любом случае то, что я собрал такой национальный фонд настоящего достояния - это большой плюс. Эстрада для нашей страны – это новая культура, которая заменила традиционную в России аристократию. Мы аристократию расстреляли и повесили, а кто-то должен носить моду. У нас артисты стали проводниками моды.

Артисты никогда не просили у меня денег за костюмы. Все-таки они у нас – каста высокооплачиваемая. Филипп Киркоров получает 100 тысяч евро за один концерт. Алла Борисовна порою «срубает» за корпоратив 200 тысяч евро. Басков выходит за 75 тысяч.

ПРО СВОЙ ДОМ В ЗЕЛЕНОГРАДСКЕ

- Я один в него вкладываюсь и мне очень трудно – я же деньги не печатаю. Главное, что мне нравится в моих соседях – то, что они не препятствуют. Если нынешнему поколению это не нужно, то это нужно будет поколению следующему. Восстановил историческую плитку, стены, подъезд, окна. Самое тяжелое, что есть в этом регионе – стеклопакеты. Во всех исторических зданиях люди, не понимая, вставляют белые пластмассовые окна. Фасад и впечатление от него тут же разрушаются. Это не только в Калининградской области. Это бросается в глаза в Санкт-Петербурге и Москве. Зато не бросается в глаза в Риге, Таллине и Вильнюсе. Потому что там есть строгий закон, а у нас его нет. Говорят: «Дверь эта какая-то старая, немецкая. Мы ее выкинем и поставим новую, железную!». Задача каждого человека, который живет в историческом здании – поддержать его для следующих поколений. Историю надо сохранять, а не разрушать. Она у нас одна. Двух не будет!

О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ СВЕТЛОГОРСКОМ И ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ

- Светлогорск очень шумный город, в котором больше развлечений. А я не интересуюсь шумом и развлечениями. У Светлогорска нет Куршской косы. Какие могут быть плюсы у Светлогорска? Сплошные минусы! Поэтому между Светлогорском и Зеленоградском для жизни я выбрал Зеленоградск. Я живу недалеко от парка, очень близко коса: прекрасный воздух, исключительные продукты, живая жизнь! Там кабанчики, лисы, косули. Я ищу такие места и совсем не ищу дискотеки, не ищу контакта с массой людей. Я никогда не тусуюсь, ведь моя жизнь переполнена людьми и встречами.

О КУРШСКОЙ КОСЕ

- Это уникальный природный заповедник. Ездить туда на машинах в принципе нельзя. Но контраст между литовской и русской частью косы разителен! Когда вы едете автобусом – посмотрите. Я не знаю, почему тот же лес в Литве ухожен, а у нас не ухожен. Просто не хватает садовников и думаю, даже нет такой должности. Потому что деревья падают, их надо собирать, как-то приводить лес в порядок. Говорят, что мы хотим сохранить более дикую природу? Дикость – признак отсутствия цивилизации. Запомните это.

О ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

- К пластике лица я отношусь хорошо. Я ее не применяю, но понимаю, что многие публичные люди вынуждены делать «уколы красоты» или даже какие-то кардинальные перемены, чтобы выглядеть хорошо.

Мне 61 год и я не скрываю своего возраста. И я ничем не подтянутый. Раньше я подкрашивал волосы. Но потом подумал: «Седина бобра не портит. Какого черта я буду краситься? У меня нету лысины, густые волосы». У меня все хорошо. Я самодовольный? Да! Потому что я достиг всего к своему возрасту.

О ПРУССКИХ ЗАМКАХ

- Они достаточно грубые и массивные, но это стиль Пруссии и никуда от этого не уйдешь. И счастье, что додумались в ХXI веке их сохранять. А надо было сохранять их в 1946 году, а не в 2020, когда все уже разворовали, украли двери, окна, крышу, черепицу, вынесли мебель, скульптуры. А сейчас говорят: «Будем консервировать!». Я рад, что замком Вальдау занимается семья фермеров из Белгорода, дай Бог им счастья. Если здесь не нашлось какого-то человека с денежками, чтобы сохранять свое национальное достояние и то, ради чего сюда приезжают туристы, то спасибо вам, белгородчане, за ваш труд. Приезжайте почаще и восстанавливайте прусские замки!

О ЯНТАРЕ

- У меня очень много винтажных украшений с янтарем, но я совершенно безразличен к современным. Потому что я считаю, что современные ювелиры бездарно работают с янтарем. А где великолепно? В Дании, в Швеции, в Польше. Потому что они соединяют янтарь с другими природными материалами - бирюзой, кораллами, перламутром. Это гениально. Здесь же – нет. В основном здесь какая-то картинка, мельница, овечка, обсыпанная мелким янтарем. Когда я прихожу в ларек в аэропорту и вижу это убожество… Простите, но это мое личное мнение, ИМХО, как говорят. Но это ужасно. Для вас есть пример – все изделия из янтаря, которые были сделаны в XVII веке в Пруссии. Это великолепные украшения и шкатулки, выполненные гениями-ювелирами. Повторяйте и зарабатывайте деньги!