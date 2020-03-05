2020-03-05T15:28:25+03:00
Происшествия

Калининградский таксист изнасиловал 15-летнюю пассажирку

Водитель завез школьницу в глухой тупик поселка имени Космодемьянского и надругался над ней
Игорь ОРЕХОВ
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Таксист упорно отрицает свою вину.Таксист упорно отрицает свою вину.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Калининграда. Парню вменяют чрезвычайно серьезную статью УК РФ – «Изнасилование несовершеннолетней».

Как считает следствие, в ночь на 1 марта, находясь в поселке Малое Исаково, таксист прямо в арендованном для работы автомобиле надругался над 15-летней пассажиркой. Школьницу он подобрал в одном из районов города и завез в глухое местечко, которых в «Косме» предостаточно. Сделав свое дело, насильник высадил потерпевшую и уехал. Добравшись до многоквартирных домов, оказавшихся поблизости, девушка позвонила родителям, ну а те уже сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

- Незамедлительно к установлению всех обстоятельств преступления подключились оперативники Управления угрозыска совместно с коллегами из отделов полиции Ленинградского и Гурьевского районов, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая.

Несмотря на то, что жертва не запомнила ни номер машины, ни приметы водителя, его личность установили в кратчайшие сроки.

- Изучив его передвижения, удалось выяснить госномер такси, - продолжает Полставничая. – Полицейские вышли на владельца и выяснили, что машину арендует частный извозчик. Ориентировка на его задержание была передана всем патрульным нарядам полиции, и уже днем 1 марта он был задержан прямо за рулем на одной из улиц Калининграда, через 8 часов после того как стало известно о преступлении.

Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении подозреваемого под стражу. На допросах он свою вину упорно отрицал.

- Сейчас производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления, - сообщила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. - Следствие намерено оказать помощь семье потерпевшей ребенка в организации мер реабилитационного характера для минимизации последствий причиненных психологических травм. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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