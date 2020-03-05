Руководитель Центра СПИД в Калининграде: Сегодня калининградцы боятся коронавируса, а ВИЧ - все еще нет!

Гостем радио "Комсомольская правда - Калининград" стал руководитель Центра СПИД в Калининграде Николай Черкес. Разговор начался с эпидемии коронавируса, которая бушует уже по всему миру.

О НОВОЙ НАПАСТИ

- Коронавируса мы боимся, а ВИЧ – нет! – не скрывает удивления Николай Черкес. – Новым вирусом человек заболевает не по совей воли. Это другой путь заражения. А ВИЧ – это болезнь поведения. Еще 30 лет назад академик Покровский говорил, что стоит нам иметь одного сексуального партнера и использовать для себя один шприц, эпидемия прекратится. Но этого не произошло. Это о чем говорит? О том, что мы не изменились! Мы по-прежнему считаем, что мы идеальны и нам многое позволено. И если при коронавирусе есть надежда, что вакцину разработают, то вакцины против ВИЧ нет, и надежда должна быть только на себя.

ОБ ЭКСПРЕСС-ТЕСТАХ

- Экспресс-тесты на ВИЧ сегодня широко используются в акушерской, хирургической службах региона, в тот момент, когда пациента нужно срочно оперировать. Мы используем такие виды тестирования, когда проводим различные акции. Но я всегда выступаю за классический метод исследования, когда человек проходит тестирование или в Центре СПИД, или в медицинском учреждении. С человеком врач обязательно поговорит, объяснит, предупредит. Экспресс-тесты, которые в больших городах свободно продаются в аптеках, могут человека вогнать в депрессию. Этого не должно быть! Если вы знаете, что в вашей жизни были рисковые ситуации, придите в Центр СПИД, пройдите исследование, узнайте свой статус! Исследования на ВИЧ проводятся бесплатно!

О ПОДРОСТКАХ

Российский Роспотребнадзор на минувшей неделе заявил о росте числа подростков с ВИЧ. В Калининграде, по данным эксперта, о такой тенденции говорить нельзя.

- По итогам прошлого года среди подростков в возрасте до 19 лет было зарегистрировано лишь два случая ВИЧ: у 17-летнего юноши и 15-летней девушки, - отметил Николай Черкес. - Если мы и регистрируем ВИЧ у подростков, то чаще речь идет именно о девушках. Среди юношей, кто призывается в армию, кто постпает на учеб в военные вузы, мы не фиксируем инфицированных.

О НОВОРОЖДЕННЫХ И «ОТКАЗНИКАХ»

- В прошлом году 84 ВИЧ-инфицированные женщины родили детей. У двоих новорожденных, к сожалению, выявлена инфекция, - констатировал Николай Черкес. – Мамы отказывались проходить лечение, и вот такой результат. К слову,на прошлой неделе в наш центр приходила женщина, мы впятером с ней разговаривали! Она ждет ребенка, она не хочет вставать на учет, она не хочет получать терапию. Родится инфицированный ребенок. И по закону, мы не имеем права заставить ее лечится. В Калининградской области более 500 человек знают, что заражены, но отказываются получать лечение. Знают, что больны, не лечатся и представляют опасность для общества. И говорят, что по закону, они имеют право не лечится. Но я хочу еще раз напомнить, чем раньше человек начинает лечение, тем эффективнее результат!

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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- В 2020 году в Калининградской области выявлено 82 новых случая ВИЧ-инфекции.

- Наш регион не входит в число высоко пораженных ВИЧ-инфекцией. В 2019 году этот показатель у нас составил 659,9 случая на 100 тыс. населения, что ниже общероссийского уровня на 9,4%.

- В 2019 году ВИЧ-инфекция у жителей области выявлялась во всех возрастных группах. На возрастную группу 30 лет и старше приходится 83,2 % от всех выявленных в 2019 году случаев ВИЧ-инфекции.

- За 12 месяцев 2019 года в регионе умерли от разных причин всего 204 больных ВИЧ-инфекцией, из них по причинам, связанным с ВИЧ – 85 человек.

- Количество ВИЧ-инфицированных, состоящих в 2019 году на диспансерном учете в Центре СПИД – 5133 чел., или 83,5% от числа зарегистрированных лиц, живущих с ВИЧ. В 2019 году впервые взяты под диспансерное наблюдение 386 чел., из них 283 (73,3%) лиц с ВИЧ-инфекцией из числа выявленных в 2019 году.

- Количество детей с ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете на 31 декабря 2019 года - 73 человека. Все дети получают терапию.