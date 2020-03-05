2020-03-05T20:01:07+03:00
Общество

Фигуры животных, украшавших вход в Калининградский зоопарк, вернут на место в апреле

Это будут новые бронзовые скульптуры взамен советских цементных [видео]
Александр КАТЕРУША
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Параллельно старым художники-анималисты изготовили с нуля и новые скульптуры.Параллельно старым художники-анималисты изготовили с нуля и новые скульптуры.Фото: Калининградский зоопарк
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Фигуры львов, которые украшали вход в Калининградский зоопарк, убрали еще в ноябре прошлого года. Монументами, сделанными в советские годы из цемента, занялись специалисты из петербургской мастерской «Наследие», которая реставрировала скульптуры на Королевских и Фридландских воротах, других исторических объектах.

Задача была отлить животных в бронзе. Со скульптурами «Лев с добычей» и «Львица с львятами», которые стояли на крышах касс у центрального входа в зоопарк, работали в Санкт-Петербурге. Их очистили от наслоений краски и штукатурки, вернули утраченные элементы и сделали с них копии. В ближайшее время львов отольют в металле в подмосковном Жуковском.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка, речь идет о точных копиях советских скульптур, с сохранением авторского стиля и замысла.

Параллельно художники-анималисты изготовили с нуля новые скульптуры:

медведя, пингвина, морского котика, леопарда, сибирского горного козла и хищную птицу сипа. Все – в натуральную величину, в реалистичном виде. Скоро и их отольют из бронзы.

Фигуры животных должны вернуться в Калининградский зоопарк 15 апреля.

Ранее региональные власти выделили 15 миллионов рублей на проведение работ по обновлению скульптур.

Интересно, что фигуры львов, а также других животных, которые стояли у входа в Калининградский зоопарк, не имеют охранного статуса и не являются исторической или культурной ценностью. Однако, их решили сохранить: за долгие годы горожане к ним привыкли.

СПРАВКА «КП»

Впервые фигуры льва и львицы упоминаются в статье газеты «Калининградская правда» от 11 апреля 1948 года под названием «Скульптуры для парков». Их изготовили на Московской скульптурно-художественной фабрике и привезли в послевоенный Калининград.

Вероятно, это были типовые фигуры животных, которых массово делали для украшений скверов и парков. В советский период подобных львов установили в Ленинградской области, Смоленске, Брянске, Краснодаре, Сочи, Магадане. Некоторые из них были утрачены, какие-то сохранилась до наших дней.

Скульптуры животных в зоопарке Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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