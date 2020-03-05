«Разобрали, чтобы обеспечить безопасность». Почему от домика Ловиса Коринта в Гвардейске мало, что останется

В Гвардейске началась подготовка к реконструкции домика 1825 года постройки, в котором родился и жил немецкий художник-импрессионист Ловис Коринт. В начале 2016 года его расселили, будто бы забыв законсервировать. За четыре года внутри здания вскрыли полы, расколотили печки-голландки, вынесли стекла. Вокруг него несколько раз успели сменить строительный забор (он падал под натиском то вандалов, то ветра), а в прошлом году стало понятно, что если не принять экстренных мер, конец близок. Разрушение приняло настолько серьезный оборот, что дом мог со дня на день рассыпаться в прах – у него начала заваливаться стена.

Возле домика - груды битой черепицы.Фото: Павел Белорецкий

В пятницу 28 февраля калининградский краевед Павел Белорецкий сообщил на своей странице в фейсбуке, что территория памятника истории и культуры заново огорожена, вокруг расставлены контейнеры для строительного мусора, а с территории дома уже вывезена первая партия отходов.

"Огорчила только черепица, которую сняли с крыши и просто накидали валом на землю, разбив ее в крошку, - пишет Белорецкий. - Любопытно, неужели черепицу нельзя использовать повторно? «Падающую» стену подперли и аккуратно разобрали сверху. Ни одного рабочего я не увидел, хотя сегодня будничный день - пятница. Никаких объявлений для информирования граждан нет. Охраны нет".

В четверг 5 марта начальник управления по культуре города Гвардейска Лев Суслов подтвердил «Комсомолке», что работы по восстановлению действительно начались. По его словам, город заключил контракт на капитальный ремонт на сумму 17 542 586 рублей с ООО «Мириам», а проект реконструкции ранее разработала компания ООО «Еврострой».

Так выглядел домик Коринта незадолго до расселения.Фото: Иван МАРКОВ

- Обе компании имеют лицензии на работы с объектами культурного наследия, - заявил Суслов. - Сейчас подрядчик приступил к подготовительным работам.

- От домика хоть что-то останется, или его полностью разберут?

- Прежде чем приступить к реконструкции, проводились обследования здания. Те части, которые возможно сохранить, будут сохранены в прежней форме. А то, что необходимо будет в целях обеспечения безопасности будущих посетителей разобрать, реконструируют с максимальным сохранением архитектурного облика и функциональной принадлежности здания.

- Жители и туристы сообщают, что рабочие уже скинули с крыши оригинальную черепицу, часть из которой и вовсе побили. Получается, оригинального кровельного материала уже не будет?

- Черепицу не расколотили, - поправил Суслов. – Жители не обладают полной информацией. Мы с подрядчиком, еще когда он впервые выходил на объект, проговаривали вопрос о возможности сохранения этой черепицы, но, к сожалению, у любого строительного материала есть свой срок эксплуатации. Строители попытались ее сохранить, но она на самом деле рассыпается. Они ее не специально бьют. Когда эту черепицу демонтируют, повторное ее использование уже невозможно. Она утратила свои свойства. Когда ее поднимают, она прямо в руках лопается. По проекту у нас будет черепица, которая внешне будет максимально приближена к первоначальному виду.

По словам Суслова, работы подрядчик должен закончить в сентябре этого года. Правда, чиновник тут же оговорился, что это произойдет, если не будет «каких-то форс-мажорных обстоятельств».

- Но это будет еще не открытие музея, а ввод объекта в эксплуатацию с подключением его ко всем сетям и благоустройством территории, - добавил он.

Ловис Коринт плац в Тапиау до войны.Фото: Bildarchiv

Напомним, ранее сообщалось, что в домике, где родился художник, в скором времени предполагается открыть филиал Калининградского областного музея изобразительных искусств. К слову, директор этого музея Галина Заболотская еще в 2015 году выпустила книгу «Ловис Коринт – художник из Восточной Пруссии», в которой есть описание домика:

«Он стоит на берегу Деймы напротив построенного рыцарями-крестоносцами мощного орденского замка и представляет собой очень простое одноэтажное строение с высокой мансардной кровлей, ранее увенчанной выдающегося размера дымовой трубой. С фронтальной стороны дома – двухстворчатая входная дверь и четыре окна. Дом был разделен на несколько помещений. На первом этаже располагались жилые комнаты и кухня, местоположение которой угадывалось по дымовой трубе. В Восточной Пруссии такие помещения называли «черными кухнями», именно там во времена детства Коринта коптили мясо. Крутая лестница из передней вела на «чердак», на мансардный этаж, где ночевала прислуга и батраки. На задний двор можно было попасть через дверь, выходящую на каменную лестницу с тремя ступенями разной высоты».