2020-03-05T20:27:38+03:00
Общество

Причиняла учреждению вред, тратя деньги на его нужды? Началось рассмотрение апелляции по «Делу областной библиотеки»

Экс-директора библиотеки Нину Рузову обвинили в растрате и приговорили к двум с половиной годам условно
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Как следует из материалов дела, с 2010 по 2017 годы в библиотеку не раз фиктивно трудоустраивали разных людей.Как следует из материалов дела, с 2010 по 2017 годы в библиотеку не раз фиктивно трудоустраивали разных людей.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ
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Напомним суть этой резонансной истории, приговор по которой 17 декабря 2019 года был вынесен Центральным районным судом Калининграда. Как следует из материалов дела, с 2010 по 2017 годы в библиотеку не раз фиктивно трудоустраивали разных людей. Однако работу за них по большей части выполняли другие сотрудники. А начисляемая зарплата – шла на нужды учреждения, на которые у государства в казне средств не находилось.

При этом библиотека сталкивалась с проблемами, требующими неотложного решения. А порой возникали уже и аварийные ситуации. Так что львиная доля «фиктивных» средств (в общей сложности там насчитали 1,6 миллиона рублей) шла на текущий ремонт.

Тем не менее Центральный суд счел, что действия директора библиотеки Нины Рузовой и главного бухгалтера Игоря Башарова подпадают под часть 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Башаров (ему вменен один эпизод) получил год лишения свободы условно. Рузову обвинили по четырем эпизодам, приговорив к двум с половиной годам лишения свободы – тоже условно.

Экс-главбух не стал обжаловать приговор. А вот бывший директор настаивает на его отмене в отношении себя. И в четверг, 5 марта, в областном суде началось рассмотрение этого дела.

Отметим, что апелляцию также подала и прокуратура. Там считают, что районный суд не учел смягчающих обстоятельств. И просят снизить наказание.

Представитель потерпевшей стороны (библиотеки) в суд не явился. А Нине Рузовой опять пришлось оправдываться, что никакой корысти в ее действиях не было. Что все потрачено на нужды учреждения. Более того, тратили чрезвычайно бережно. Так, в деле указано, что один из ремонтов, по оценке эксперта, мог обойтись в 500 тысяч рублей. Рузова же сумела уложиться в 150 тысяч! Еще момент. На часть расходов не сохранились подтверждающие финансовые документы. Так директор добровольно все сама погасила. Из своей пенсии.

– 43 года я отработала в этой библиотеке, 23 года возглавляла ее. И никогда лишней копейки себе в карман не положила, – сказала Нина Александровна, не удержавшись от слез. И слезы от обиды, от несправедливости были еще не раз…

В ходе заседания прозвучало и такое. Из приговора следует, что директор обвиняется в том, что тратила деньги на нужды учреждения. И – вдумайтесь – тем самым причиняла ему вред. Да где же, наконец, элементарный здравый смысл?!

Многие калининградцы, знающие Нину Александровну Рузову как кристально честного человека, возмущены приговором. И теперь очень надеются на областной суд.

Следующее заседание назначено на 10 марта. «Комсомолка» продолжит следить за этой историей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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