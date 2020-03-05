2020-03-05T22:14:31+03:00
Происшествия

Калининградку госпитализировали после контакта с поляком, заболевшим коронавирусом

Информацию о факте контакта калининградским медикам передали польские санитарные службы
Надежда Ржевская
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Контактировавшую с поляком калининградку положили в инфекционную больницу.Контактировавшую с поляком калининградку положили в инфекционную больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура созвала пресс-конференцию, чтобы ответить на накопившиеся вопросы калининградских журналистов о коронавирусе.

ИЗ ПОЛЬШИ – В «ИНФЕКЦИОНКУ»

Всех, конечно же, волновала судьба калининградки, контактировавшей с жителем Польши, у которого официально подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. По сообщениям польских СМИ, жительница области ехала в одном автобусе с заболевшим.

- Об этом нам сообщили санитарные службы Польши, - рассказала Елена Бабура. – Мы знали, что человек взят под медицинское наблюдение. И в эти минуты, когда проходит пресс-конференция, женщину госпитализируют в инфекционный стационар в Калининграде.

- Женщина очень разумно и ответственно относится к выполнению требований медицинского контроля, - подчеркнула главный санитарный врач Калининградской области. – В настоящий момент она здорова, никаких признаков недомогания у нее нет. Но по правилам, она должна наблюдаться медиками в течении 14 дней с момента контакта с заболевшим гражданином Польши.

О МЕДНАБЛЮДЕНИИ

Елена Бабура подробно остановилась на организации контроля за гражданами России, возвращающимися из Китая, Южной Кореи и Ирана.

- Все эти граждане едут через Москву, - отметила руководитель ведомства. - Аэропорт, который принимает рейсы из этих стран, - в Шереметьево. Есть терминал, где пассажиров встречают сотрудники Роспотребнадзора. В рамках санитарно-карантинного контроля пассажиры заполняют анкеты, в которых, в частности, есть вопрос – куда далее направляется гражданин. Если в анкете указывается, что человек едет в Калининградскую область, мы получаем эти данные в режиме онлайн. И сразу направляем в медицинское учреждение, за которым закреплен житель области, предписание и указываем о обязательном наблюдении за человеком в течении 14 дней: в ежедневном режиме осматривать человека, измерять температуру, опрашивать на наличие признаков респираторных заболеваний.

Калининградец, которого помещаются под медицинское наблюдение дома, получает постановление главного санитарного врача.

- Таким образом люди предупреждаются об административной и уголовной ответственности в случае невыполнения требований медицинского наблюдения, - подчеркнула специалист. – Гражданину разъясняют порядок мер: не посещать массовые мероприятия, не ходить в магазин и так далее. Если гражданин не может выполнить эти требования, его помещают под медицинское наблюдение в инфекционный стационар, где его кормят, поят и наблюдают.

- Всего за два месяца в Калининградской области под медицинским наблюдением находилось 62 человека. Из них с 36-ти пациентов этот контроль снят. Фактов о нарушении требований медицинского наблюдения не зафиксировано, - отметила Елена Бабура. – В Калининградской области случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано!

Елена Бабура. Фото: Александр КАТЕРУША

Елена Бабура.Фото: Александр КАТЕРУША

О ЗАПРЕТЕ

Региональный Роспотребнадзор просит жителей Калининградской области отложить поездки за рубеж.

- Мы рекомендуем ограничить, отложить поездки в страны Европы, - обратилась руководитель ведомства. – Также мы рекомендуем организаторам групповых выездов детей отказаться от планируемых мероприятий. Это необходимо сделать! Дети могут оказаться в гостиницах, в которых в это же время могут находиться граждане других стран с признаками заболевания. Поберегите детей!

ЧТО ДЕЛАТЬ КАЖДОМУ?

Санитарная служба Калининградской области настоятельно просит выполнять простые правила:

- Мыть тщательно и часто руки. С использованием мыла!!! Если вода и мыло недоступны, пользуйтесь антибактериальными салфетками, гелями. Чистота рук – это очень важно!

- Не забывайте о чистоте предметов, которыми мы пользуемся часто: гаджеты, пульты.

- Полезно приучить себя не прикасаться к лицу (это еще один путь проникновения инфекции в слизистые).

- Временно отказаться от приветственных ритуалов: рукопожатий, поцелуев.

- Если чувствуете легкое недомогания – вызывайте участкового врача, если плохо – звоните в скорую!

ВАЖНО!

- 14 дней находится человек под медицинским наблюдением (а не 28!)

- Все субъекты РФ имеют право проводить исследования на коронавирусную инфекцию. Калининград не исключение. Есть лаборатория, есть лицензия на проведение такого вида исследований. Если есть положительный результат анализа, тогда для подтверждения материалы направляются в лабораторию Росптребнадзора в Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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