Индексация пенсий и МРОТ – самые одобряемые поправки: Эксперты прокомментировали изменение Конституции

В среду, 11 марта, Госдума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон о внесении поправок в Конституцию РФ. В тот же день закон поддержала верхняя палата российского парламента – Совет Федерации.

О необходимости внесения поправок в Конституцию в начале января этого года заявил президент России Владимир Путин. Вступление в силу изменений в основной закон государства предполагается после общероссийского голосования, которое пройдет уже 22 апреля.

«Комсомолка» собрала мнения политиков и общественных деятелей о вносимых поправках в Конституцию.

Александр Мусевич, председатель комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Облдумы:

«Есть вещи, которые мне очень нравятся. Например, что не допускаются действия на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям. Или что брак – это союз мужчины и женщины, я в этом плане консервативный человек. В целом, эти поправки говорят о выстраивании определенной стабильности в стране».

Елена Волова, член Общественной палаты РФ, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Калининграде:

«Для каждого из нас самое главное - наши дети и родители, наша семья. Поправки Конституции лично для меня позитивны именно в части ее семейной направленности. Заявляя важнейшей государственной задачей заботу о детях и создание условий для достойного воспитания детей, я жду, что это повлияет на все сферы деятельности государства в этой части - развитие и совершенствование системы детского здравоохранения, увеличение пособий и выплат, улучшение качества образования.

Что же касается наших родителей, то важен постулат об ежегодной индексации пенсий, как и других социальных выплат и льгот. Думаю, что это станет для них аргументом в пользу принятия новых поправок и поможет поддержать качество жизни людей в возрасте.

Внесенные же политические поправки, скорее, балансируют политическую систему, добавляют ей устойчивости. Уверена, что предложения, внесенные президентом, основаны именно на анализе практики взаимодействия ветвей власти. Тем более, что многие поправки фиксируют в Конституции те практики, которые давно сложились».

Юрий Быченков, председатель Областного совета ветеранов, заместитель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Общественной палаты Калининградской области:

«Я служил 30 лет на Северном, Балтийском и Тихоокеанском флотах, которые всегда были нацелены на то, чтобы обеспечить безопасность наших границ, целостность нашей страны. И всегда на границах возникали вопросы, всегда наши соседи хотели пересмотреть наши рубежи… И вот эти поправки в Конституцию, запрет на отчуждение – это очень важно. Чтобы никто и никогда не пытался сказать, что это мое, и это мое. Нет, это то, что предками было дано нам, это наше, наших детей, наших внуков. И это должно быть железобетонно».

Алексей Высоцкий, замдиректора «Калининградской мониторинговой группы»:

«Вся эта история, как мы помним, началась 15 января с Послания президента Федеральному собранию, и тогда было зафиксировано всего лишь 10 поправок в Конституцию, которые он предложил. Многим казалось, что это и есть «соль земли» и на этом все будет базироваться. Однако за два месяца рабочая группа и регионы накреативили массу всего, местами это выходило, как многим казалось, за грань здравого смысла, но в результате стало несколько сотен поправок. В общем, процесс внесения изменения в Конституцию для многих россиян оказался достаточно увлекательным. Для меня это не удивительно, так как Конституция, которую мы принимали в 1993 году, находится достаточно далеко и относится к такому времени, которое мало кто помнит, кроме того, что «90-е были ужасными». Ничего страшного, что новая Конституция должна быть в новой стране, нет.

Совершенно очевидно, что людям больше всего интересны поправки т.н. «социального блока», в котором речь идет об индексации пенсий, минимальном размере оплаты труда, это все самое близкое и родное, и, как мы видим по социологии – самое одобряемое. Но люди одобряют и поправки в части национализации элит, полный и закрепленный запрет на любые формы иностранного гражданства, совершенно иные цензы, связанные с президентом..

Во вторник, 10 марта, был финальный аккорд, который, в том числе, обнулил сроки действующего президента, но это всего лишь один из многих аспектов, которые в Конституции будут отражены. И если 22 апреля страна их не поддержит, например, явка окажется невысокой, или голосование против окажется выше 50 процентов, а мы знаем, что пока многие люди высказываются против, хотя есть и многие, кто за, тогда эти поправки президент не подпишет, он так точно обещал. В любом случае, мы сами творцы своего счастья, как решим, так и будет».

Ольга Аринцева, председатель Общественной палаты Калининградской области:

«Мне очень близки поправки, которые направлены народосбережение. Народ - достояние государства, дети - самое главное наше достояние. Ведь если не будет детей, зачем тогда развивать государство, для чего оно нужно? Для меня эта тема очень чувствительная, как для дочери, матери, бабушки.

Очень импонирует мне предложение о запрете отчуждения территорий, для нас, родственники воевали, очищали всю эту «коричневую дрянь», это очень важно. Чем угодно можно торговаться, но не своей землей, это не предмет торга.

Я очень хорошо помню, как приехала в Калининградскую область в 80-е годы, то ощущение определенной запущенности, неухоженности. Меня это потрясло. И очень многие тогда говорили «а еще не понятно, это земля будет нашей, или ее отдадут немцам, что мы тут будем улучшать…» Человек не должен ощущать, что это какая-то временная история, что эту землю могут потом кому-то отдать».