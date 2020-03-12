2020-03-12T17:36:53+03:00
Происшествия

В Калининградской области шестиклассницу придавило насмерть упавшим деревом

Трагедия произошла в Гурьевске. Школьница шла домой после уроков
Виктор Сергеев
Поделиться:
Трагедия произошла в Гурьевске. Школьница шла домой после уроковТрагедия произошла в Гурьевске. Школьница шла домой после уроковФото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В четверг, 12 марта, в Гурьевске в результате падения дерева погибла учащаяся шестого класса. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Трагедия произошла в районе автозаправочной станции на въезде в город. По предварительным данным, девочка шла домой после занятий в школе. В результате порыва ветра на нее упало дерево.

От полученных ранений школьница погибла на месте происшествия.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

Отметим, что в ряде муниципалитетов местные власти в четверг отменили занятия в школах из-за урагана. При этом, на сайте администрации Гурьевского городского округа нет информации об отмененных занятиях в образовательных учреждениях.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР сообщили, что по факту трагедии проводится доследственная проверка.

«Предварительно установлено, что сегодня днем на тротуар, проходящий вдоль проезжей части Калининградского шоссе в городе Гурьевске, от порыва ветра упало дерево, придавив 12-летнюю школьницу. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работает следственная группа регионального управления СКР, проводится комплекс проверочных мероприятий, произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Калининградской области зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом
В Калининградской области запустили «горячую линию» для вернувшихся из «опасных» стран
В Багратионовске сбитая скутеристом пенсионерка отсудила 150 тысяч
В Багратионовске начали благоустраивать парк около замка Прейсиш-Эйлау и озера Лангер
В природном парке «Виштынецкий» полицейские задержали браконьера
Калининградский зоопарк закрыли из-за урагана
Электроснабжение в Балтийске и Светлом восстановили менее чем за час
Очевидцы: На въезде в Гурьевске человека насмерть придавило упавшим деревом
В Калининграде и области штормовой ветер уже повалил десятки деревьев
В Зеленоградске отменили городской праздник, посвященный котам
Балтийск и Светлый остался без света из-за урагана
Калининградские спортсмены завоевали восемь медалей чемпионата России по армрестлингу
В Калининграде упавший столб блокировал движение по ул. Первомайской
В Калининграде суд оставил в СИЗО экс-полицейского, обвиняемого в гибели Ивана Вшивкова
В Калининграде угонщик попал в ДТП и вернул машину на место
Власти сообщили, где будут изолированы калининградцы, вернувшиеся из "опасных" стран
Калининградцам пригрозили уголовной ответственностью за нарушение карантина по коронавирусу
Власти выделят 80 млн рублей на покупку лекарств для детей с СМА