В Калининградской области шестиклассницу придавило насмерть упавшим деревом

В четверг, 12 марта, в Гурьевске в результате падения дерева погибла учащаяся шестого класса. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Трагедия произошла в районе автозаправочной станции на въезде в город. По предварительным данным, девочка шла домой после занятий в школе. В результате порыва ветра на нее упало дерево.

От полученных ранений школьница погибла на месте происшествия.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

Отметим, что в ряде муниципалитетов местные власти в четверг отменили занятия в школах из-за урагана. При этом, на сайте администрации Гурьевского городского округа нет информации об отмененных занятиях в образовательных учреждениях.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР сообщили, что по факту трагедии проводится доследственная проверка.

«Предварительно установлено, что сегодня днем на тротуар, проходящий вдоль проезжей части Калининградского шоссе в городе Гурьевске, от порыва ветра упало дерево, придавив 12-летнюю школьницу. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работает следственная группа регионального управления СКР, проводится комплекс проверочных мероприятий, произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - отметили в пресс-службе ведомства.