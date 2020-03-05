Три народных праздника устраивают в Калининграде «Виктория» и «Галамарт» 6 марта!

И в честь такого события магазины организовывают целых три народных праздника 6 марта с ШОК-ценами, весельем и подарками. Ведь праздников, как говорится, много не бывает! Адреса магазинов: ул. Автомобильная, д. 18б, ул. Мариупольская, д. 14, ул. Фрунзе 15а.

А теперь по порядку!

«Виктория», г. Калининград, ул. Автомобильная, д. 18б.

«Виктория», г. Калининград, ул. Мариупольская, д. 14.

По этим двум адресам с 11.00 до 19.00 поднимать настроение покупателям будут веселые «талисманы» «Галамарта» - рыжие коты и Баба-яга. Их просто обожают дети, так что приходите всей семьей!

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Также в этот день в магазинах можно будет купить товары не просто по низким, а по ШОК-ценам: швабра – 99 рублей, кастрюля – 199 рублей, литая сковорода – 319 рублей.

Если вы приобретете любой товар со стеллажей «Галамарта», на кассе вам вручат подарок, а в 18.00 у гостей будет возможность получить от народного магазина комплект постельного белья, набор инструментов, ЖК-телевизор с диагональю 32 дюйма и множество других полезных для дома вещей!

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«Виктория», г. Калининград, ул. Фрунзе 15а.

Хотите воздушный шарик или сказочную маску от самой Бабы-яги? Тогда вам сюда: с 11.00 до 19.00 бабушка будет веселить покупателей, а помогать ей будут неизменные спутники – обаятельные рыжие коты.

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6 марта будут действовать ШОК-цены на товары для дома: швабра – 99 рублей, кастрюля – 199 рублей, литая сковорода – 319 рублей.

Покупаете любой товар со стеллажа «Галамарта» - получаете подарок от народного магазина на кассе, а в 18.00 будет возможность получить и другие подарки: гироскутер, электросамокат, квадрокоптер, конструктор… А кто-то уйдет домой с новеньким ЖК-телевизором LEBEN с диагональю 32 дюйма!

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Кроме того, встречать весну и поднимать настроение гостям здесь будет самая, пожалуй, веселая группа России «Балаган Лимитед»!

Итого: целых три городских праздника в эту пятницу, и везде ШОК-цены, подарки и море позитива! Выбирайте, какой адрес для вас удобнее, и приходите в магазин всей семьей.

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И еще: мужчины, не забудьте заглянуть в магазины 8 марта! Везде будет действовать фирменная акция от «Галамарта» - «тюльпаны по рублю».

Адреса магазинов: ул. Автомобильная, д. 18б, ул. Мариупольская, д. 14, ул. Фрунзе 15а.

Праздники: 6 марта с 11.00 до 19.00

www.galamart.ru

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает в данный момент более 300 магазинов. Здесь можно купить все необходимое для дома или дачи по самым низким ценам; всего 7 000 товаров! Также в магазине каждый день действуют скидки, акции и распродажи.

Информацию об организаторе акции, о правилах проведения, о призовом фонде, о сроках, месте и порядке получения призов уточняйте на сайте www.galamart.ru.

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