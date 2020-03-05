«Мониторинг здоровья» и «Кибер-Рука»: Чему учит цифровая среда школы Зеленоградска?

Средняя общеобразовательная школа Зеленоградска - центр по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в Калининградской области. Учащиеся и педагоги ежегодно принимают активное участие в различных мероприятиях. О самых ярких из них «Комсомолке» рассказала директор школы Людмила Иванцова.

ЛАБОРАТОРИЯ-ТРАНСФОРМЕР

- Еще в декабре 2018 года в нашей школе произошло событие, которого все мы долго ждали - открыт образовательный модуль «Юный нейромоделист», - рассказывает директор школы. - Модуль школа закупила за счет средств гранта ФСКО, он призван помочь школьникам в изучении человеко-машинных интерфейсов. Речь идет о создании и конструировании различных устройств, управляемых биосигналами человека. В школе заработала целая лаборатория-трансформер с различными зонами для учебно-проектной деятельности! Все для того, чтобы ребята получили навыки по двум направлениям: электроника (инженерная составляющая) и электрофизиология (медицинская составляющая), которые, как известно, сегодня востребованные на рынке труда.

Очень интересно наблюдать за тем, как дети становятся создателями разных проектов. Например, проект «Кибер-Рука», когда захват предметов управляется с помощью электромиографического сигнала. Или проект «Мониторинг здоровья», в рамках которого ребята создают браслет, позволяющий отслеживать пульс человека, кожно-гальваническую реакцию, а также использовать уровень сигнала электромиограммы для контроля тонуса мышц.

- Спустя год в нашей школе открылся современный класс виртуальной реальности, - говорит Людмила Иванцова. - Класс также приобретен за счет средств гранта ФСКО и оборудован самыми совершенными технологиями, с помощью которых учителя и обучающиеся могут перенестись в любую точку земли и наблюдать за окружающим миром. Первый виртуальный урок успешно прошел в 1 «Б» классе, во время которого все компоненты были успешно опробованы: VR-очки, интерактивный глобус, мини-боты и многое другое.

С такой техникой получение знаний становится поистине захватывающим, вот что значит - «учиться, познавая».

Урок цифры. Пресс-конференция начинается!

ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ

- Минувшей осенью силами наших педагогов был организован семинар-практикум «Использование цифровых сервисов в образовательной деятельности» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», - продолжает Людмила Иванцова. - У педагогов была возможность не только поделиться собственным опытом использования цифровых сервисов в образовательном процессе (образовательные порталы) , но и в он-лайн режиме поработать на платформе по реализации цифровой образовательной среды «Мобильное электронное образование», познакомиться с актуальными новинками методических разработок на платформе издательства «Бином. Лаборатория знаний», а также изучить возможности многофункциональной мультиуровневой площадки «NBICS.NET».

- Современный учитель решает важные задачи: как преподавать, когда новые технологии развиваются каждый день? Чему учить, чтобы школьники выбрали современную востребованную профессию? Какие требования у современных работодателей? Как готовить детей не только к поступлению в вузы, но и к успешному обучению в них? - размышляет руководитель. - Эти вопросы мы с педагогами со всей России обсуждали на конференции «Инженеры будущего: создание и развитие инженерного образования в регионах РФ». Эта конференция в нашей школе проходила в рамках реализации Федерального проекта «Центр по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в Калининградской области».

- Современные технологии, цифровая среда - это новый способ не только познания, но и воспроизведения мира, - уверена директор школы. - Хорошо, что у детей есть возможность получать образование в новых условиях…

Директор школы Зеленоградска Людмила Иванцова

Алиса, урок цифры начинается!

Ежегодно школа Зеленоградска принимает участие во Всероссийской акции «Урок цифры», направленной на развитие у школьников компетенций цифровой экономики, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

11 февраля 2020 года здесь состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие гости школы Зеленоградска - начальник Центра информатизации образования КОИРО Дмитрий Кулагин и заместитель начальника департамента цифровых технологий и электронного правительства Министерства цифровых технологий и связи Владимир Андрианов. Тема пресс-конференции «Персональные помощники» оказалась очень познавательной. Среди таких помощников была замечена голосовой помощник Яндекс - Алиса.

То ли еще будет!

Еще больше информации о школе Зеленоградска здесь www.schoolzel.ru

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