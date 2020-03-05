2020-03-05T14:08:36+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» вошел в топ-3 ипотечных банков страны

Банк «Открытие» поднялся на третье место среди российских банков по выдачам ипотечных кредитов в январе 2020 года. Об этом свидетельствует обзор рынка аналитического центра «Русипотека»
Поделиться:
Изменить размер текста:

В январе 2020 года российские банки совокупно выдали 192,8 млрд руб. ипотеки, из которых 10 млрд – выдачи банка «Открытие». Это соответствует доле рынка 5,2%.

По размеру портфеля (167,5 млрд рублей) ПАО Банк «ФК Открытие» сохранил свои позиции в десятке крупнейших ипотечных банков России и долю рынка в 2%. По итогам 2019 года «Открытие» заняло 4 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков «Русипотеки», поднявшись за год на сразу 4 позиции вверх.

«Мы внимательно следим за рынком и предпочтениями наших клиентов, всегда стремимся обеспечить наиболее привлекательные условия и удобный сервис. Постоянное совершенствование процессов, специальные предложения для клиентов и развитие дистанционных каналов позволяют нам не снижать темпы роста бизнеса и укреплять свои позиции в числе лидеров рынка ипотечного кредитования», - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
Документ предполагает участие кредитной организации в программах социально-экономического развития Санкт-Петербурга
На Югорский лыжный марафон уже заявилось 750 лыжников
За первые две недели с момента начала регистрации на Югорский лыжный марафон, который в этом году состоится в Ханты-Мансийске 11 апреля, зарегистрировалось уже около 750 человек из 28 регионов России и ряда зарубежных стран
Банк «Открытие»: больше половины россиян предпочитают получать деньги вместо подарков на 23 февраля и 8 марта
Банк «Открытие» провел всероссийский опрос и узнал, как россияне собираются отметить «гендерные» праздники 23 февраля и 8 марта, что хотят получить в подарок и что дарят сами, готовы ли брать кредиты ради того, чтобы поздравить родных и близких
Банк «Открытие» аккредитовал в Калининградской области 47 объектов жилого строительства
По итогам прошлого года банк «Открытие» в рамках своих ипотечных программ аккредитовал в Калининградской области 47 строящихся объектов, которые являются составной частью 22 жилых комплексов
Михаил Задорнов: «Население держит порядка 30 трлн рублей. Инвестиционные продукты становятся альтернативой дешевеющим депозитам»
Создание реальной альтернативы дешевеющим вкладам для частных инвесторов является важной задачей в рамках развития бизнеса банка и группы «Открытие»
Исследование: МСБ берет кредиты в основном на оборотные средства и рефинансирование
Пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности и инвестиции в развитие бизнеса по итогам прошлого года стали самыми популярными целями для обращения компаний малого и среднего бизнеса за кредитными средствами
Банк «Открытие» нарастил выдачи ипотеки в регионах
Благодаря опережающему развитию «Открытия» на ипотечных рынках Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Тюмени и других мегаполисов, вошедших в десятку лидеров, выдачи в этих городах в 1,8 раза превысили выдачи в столице
Банк «Открытие» и Воронежская область подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Воронежской области Александр Гусев подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве Воронежской области и банка «Открытие»
Объем выданных кредитов банка «Открытие» в сегменте малого и среднего бизнеса достиг 200 млрд рублей
С момента старта новой стратегии и перезапуска кредитования МСБ банк «Открытие» выдал 200 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу. Активная клиентская база достигла 218 тысяч.
Банк «Открытие» предоставил факторинговое финансирование на 5,5 млрд рублей «ИКС Холдинг»
Сотрудничество банка и холдинга предполагает пул сделок по финансированию входящих в «ИКС Холдинг» поставщиков крупнейших российских телекоммуникационных компаний под уступку прав денежного требования к дебиторам
Новости 24
В Калининграде члены садового товарищества задолжали за электричество почти 13 млн рублей
В Калининграде в торговом центре обнаружили партию контрафактных кроссовок
В Люблино к концу года построят культурно-досуговый центр за 30 млн рублей
В Светлогорске «Янтарь-холл» отремонтируют за 53 млн рублей
Каратисты из Калининграда завоевали золото и серебро первенства России
В регионе надомное обслуживание пожилых людей передадут некоммерческим организациям
Платья для Пугачевой шил Валентин Юдашкин: Александр Васильев открыл выставку в Калининграде
В Багратионовске депутат с большим трудом избавился от мандата
Участие в параде Победы в Калининграде примут 25 самолетов и вертолетов Балтфлота
В Калининграде у кочегара украли телефон стоимостью 40 тысяч рублей
Ночью неизвестные похитили из бывшего кожвендиспансера в Калининграде сотни пробирок с кровью
Под Мамоново обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
Алиханов назвал сроки строительства инновационного центра на Острове в Калининграде
Прокуратура обнаружила в наркодиспансере неисправный аппарат для проверки на опьянение
Калининградца приговорили к 400 часам работ за кражу телефона и кошелька