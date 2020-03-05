2020-03-05T18:48:17+03:00
Новости компаний

Более 60% женщин готовы передаривать подарки, полученные на 8 марта

К 8 марта СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» выяснили, сколько женщин готовы передарить или даже выбросить подарки, которые не понравились или оказались не нужны
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Большинство россиян признались, что чаще всего они выбрасывают или передаривают ненужные вещи и подарки. По данным социологического исследования, которое СК «Росгосстрах Жизнь» и ПАО Банк «ФК Открытие» провели в феврале 2020 года, так поступают 57,5% опрошенных (35,6% ответили «да»; 21,9% — «скорее да, чем нет»). При этом женщины избавляются от ненужных вещей с гораздо большей охотой, чем мужчины: 61% против 54%

Кстати, согласно недавнему опросу банка «Открытие», самый желанный подарок на 8 мартаденьги, за ними следуют цветы, парфюмерия и косметика, часы, ювелирные изделия и сувениры. Однако желания мужчин и женщин не совпадают: 69% мужчин собираются подарить женщинам цветы, 34% - парфюмерию и косметику и только 25% - деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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