Попали в ураган, ввязались в драку и расстались с Черчесовым: как «Балтика» готовилась к рестарту сезона

Первую игру после зимнего перерыва «Балтика» проведет 9 марта в Нижнем Новгороде. Готовиться к рестарту первенства ФНЛ команда начала два месяца назад - из отпуска футболисты вышли еще 8 января. Свою первую тренировку в 2020 году балтийцы провели на стадионе «Балтика», а потом отправились на сбор в Турцию.

ЗАМЕРЗЛИ И ПРОМОКЛИ

Сборы «Балтика» проводила в Сиде, Белеке и Анталии. Впрочем, погода в Турции в это время была не самая комфортная: ливни, ураганный ветер и... морозы - ночью столбик термометра иногда опускался до минусовых значений. И вот в таких условиях главный тренер Евгений Калешин устраивал своим парням не только двухразовые тренировки, но и сдвоенные матчи.

Всего «Балтика» провела 10 спаррингов. Победили казахстанский «Окжетпес» (2:1), белорусские «Витебск» (4:3) и «Торпедо-БЕЛАЗ» (1:0) и чемпиона Туркменистана «Алтын Асыр» (3:1). Вничью закончились матчи с «Академией Пандева» из Северной Македонии (0:0), румынским «Рапидом» (2:2), датским «Кёге» (1:1) и казахстанским «Иртышом» (0-0). Проиграли китайскому «Грин Тауну» (0:1) и владикавказской «Алании» (0:2). Итого - 4 победы, 4 ничьих и 2 поражения. Забили 14 мячей, пропустили - 11. Больше всего голов наколотил Аллеф (5). Следом расположился Маркин (2) и забившие по одному мячу Казаев, Альшин, Жиронкин, Тишкин, Мусаев и Кашчелан.

Самым скандальным оказался матч с «Алтын Асыром» - неизменным чемпиона Туркменистана на протяжении шести последних лет. На 81-й минуте игра была остановлена из-за драки на поле - футболисты пошли врукопашную «стенка на стенку», причем не удержались даже запасные игроки. Конфликт довольно быстро затих и футболисты даже побратались друг с другом. А вот грузинская бригада судей неожиданно покинула поле. Их обязанности пришлось взять на себя тренерам «Балтики» Шалве Керашвили, Михаилу Семенову и массажисту Игорю Раков.

НОВИЧКИ И СТАРИЧКИ

Если в прошлые годы «Балтика» успевала за зиму обновиться чуть ли не на 90%, то теперь трансферных новостей было совсем немного. По соглашению сторон был расторгнут контракт с вратарем Станиславом Черчесовым. Сын главного тренера сборной России, к сожалению, так и не смог пробиться в состав и не сыграл за «Балтику» ни одного официального матча. Также «Балтика» расторгла соглашение с нападающим Русланом Кисилем и отдала в аренду в брянской команде «Динамо» полузащитника Дмитрия Захарова.

Один из новичков прямо на сборах успел записать на свой счет первый гол за «Балтику». Это 18-летний центральный нападающий Тамерлан Мусаев, отличившийся в игре против «Окжетпеса». Тамерлан – воспитанник московского ЦСКА и провел полтора сезона в молодежном первенстве российской премьер-лиги. В сезоне 2019/2020 выступал за тульский «Арсенал». Контракт заключен на 4,5 года. Еще одним новобранцем стал 19-летний центральный полузащитник Юрий Петровский. На протяжении последних двух сезонов он тоже выступал за тульский «Арсенал» в молодежном турнире РПЛ. Провел 25 игр, забил 5 мячей.

«Балтика» продлила контракты и с несколькими «старичками». Опытнейший полузащитник, один из лучших «опорников» ФНЛ Младен Кашчелан продолжит выступать за нашу команду и после окончания текущего сезона. Напомним, что за плечами Младена несколько сотен игр в первенствах Югославии, Германии, Сербии, Польши, Украины, Болгарии, Греции, России, в том числе – 216 матчей в Российской премьер-лиге, ФНЛ и Кубке России. Он является обладателем Суперкубка Польши (сезон-2010/2011), чемпионом Болгарии (2011/2012) и победителем ФНЛ (2018/2019), а также провел 25 игр в составе национальной сборной Черногории.

С латералем Асланом Дудиевым контракт продлен до 2021 года. Участник игр Российской премьер-лиги и еврокубков, экс-игрок молодежной сборной страны перешел в «Балтику» летом 2018 года, но играл из-за травм нечасто. Продлением контракта тренерский штаб показал, что продолжает рассчитывать на футболиста.

До 2022 года будет играть в «Балтике» креативный полузащитник Ильнур Альшин. 26-летний футболист, выступавший за юношескую сборную страны и в РПЛ, провел в нашей команде 23 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи. Ильнур отличается тем, что способен сыграть латераля, и опорного полузащитника, занять место в центре защиты и под нападающими.

Также клуб продлил контракт - сразу на три с половиной года! - с 20-летним полузащитником Ярославом Фроловым. Уроженец Черняховска сейчас учится на 2-м курсе Калининградского государственного технического университета (факультет «Агрономия – биоресурсы») и был включен в заявку «Балтики» для участия в ФНЛ прошлым летом.

ЗА ЧТО ПОБОРЕМСЯ

С зимнего перерыва «Балтика» возвращается на 7-й строчке в турнирной таблице. О победе в чемпионате речи, конечно, уже не идет. Главной целью остается попадание в топ-4, что даст право сыграть стыковые матчи с командами Премьер-лиги за выход в эту самую Премьер-лигу. Для этого «Балтике» нужно отыграть 9 очков за 12 игр - задача вполне себе решаемая.

Интересно, что одним конкурентом, похоже, стало меньше. Зимой из подмосковных «Химок» ушел тренер Андрей Талалаев, с которым команда взобралась на 3-е место. Потом в клубе и вовсе открытым текстом объявили, что с команды снята задача по выходу в Премьер-лигу. Связано это с тем, власти Московской области отказали в увеличении финансирования, порекомендовав найти внебюджетные средства. Вряд ли «Химки» теперь будут проигрывать всем подряд, но, очевидно, мотивацию и форму заметно растеряют.

В «Балтике» ситуация обратная - губернатор Антон Алиханов пообещал, что если команда выйдет в Премьер лигу, деньги на нее найдутся.

- Отчасти это будет бюджетный счет, отчасти спонсорские деньги, - уточнил глава региона.

Придется ли дополнительно раскошеливаться на Премьер-лигу, мы узнаем уже через два месяца.

ПОБОЛЕЕМ!

Календарь игр «Балтики» до конца сезона

9 марта. «Нижний Новгород» - «Балтика»

15 марта. «Балтика» - «Армавир»

22 марта. «Луч» - «Балтика»

29 марта. «Балтика» - «Авангард»

8 апреля. «Балтика» - «Енисей»

12 апреля. «Ротор» - «Балтика»

18 апреля. «Балтика» - «Химки»

26 апреля. «Краснодар-2» - «Балтика»

2 мая. «Балтика» - «Томь»

6 мая. «Нефтехимик» -« Балтика»

10 мая. «Балтика» - «Шинник»

16 мая. «Спартак-2» - «Балтика»