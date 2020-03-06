«Пишу вам это письмецо из глубины Германии…»
Стихи были написаны от первого лица, по-простецки. Так что когда сегодня эти послания с фронта попадают в руки журналистам, коллеги порой решают, что автор письма – еще и неизвестный доселе поэт-самородок. И, рассказывая о ветеране в СМИ, с удовольствием цитируют рифмованные строки из его письма, рожденные весной 1945 года в Восточной Пруссии. Вот, дескать, оказывается, и в нашем крае был свой земляк-«Теркин»!..
По стилю стихи действительно напоминают знаменитую поэму Александра Твардовского «Василий Теркин». Только кого считать автором? Ведь сами-то фронтовики отрекались от авторства. Мол, текст ходил по рукам, написал его кто-то в нашем полку (дивизии), но вот кто именно – не знаю, не помню.
Весной 1985-го, накануне 40-летия Победы, в Калининграде попытались выяснить, кто же написал стихи, которые так когда-то легли на душу бойцам Красной Армии. Ветеранов войны в те времена было еще много. И кто-то вспоминал, что тоже переписывал эти стихи друг у друга, чтобы отправить домой. Однако назвать автора никто не смог…
В общем, как принято указывать в подобных случаях, стихи – народные. Хотя хуже они от этого явно не становятся. И уж точно достойны того, чтобы «остаться в анналах», не быть забытыми.
Кстати, наша сегодняшняя публикация не претендует на то, что текст – окончательный и бесповоротный. «Письмецо» пришлось собирать с бору по сосенке, по разным сусекам-источникам. Возможно, что у кого-то из читающих эти строки есть еще фрагмент-другой – тогда поделитесь, пожалуйста. И уж совсем было бы здорово, если все-таки имеется где-то достоверная информация об авторе.
Пишу вам это письмецо
Из глубины Германии.
Что будем здесь в конце концов,
Я ж говорил заранее.
Когда в России бой гремел,
Шла битва в Белоруссии,
Я и тогда прицел имел
Насчёт Восточной Пруссии.
Я говорил, что мы ещё
Пройдёмся заграницами,
На их земле сводить расчёт
Последний будем с фрицами.
Всё вышло так. Дела идут.
На карту нынче глянем-ка:
На нашей улице – салют,
А на немецкой – паника.
А что касается до нас,
С военной точки зрения,
В Восточной Пруссии сейчас
Такое положение.
Попали немцы в «котелок»,
Иначе – в окружение.
И ни вперёд, ни взад, ни вбок
Им нет теперь движения.
А мы даём по «котелку»
Всё огоньку да огоньку.
И остаётся им одна
Вода для освежения.
Одна балтийская вода,
Солёная водица.
Она сгодится им тогда,
Когда пойдут топиться.
На том известия с фронтов
Пока что прекращаю.
Что ж о себе? Я жив-здоров,
Чего и вам желаю.
Вам, верно, интересно знать,
Что здесь, какие хаты?
На это должен вам сказать,
Что жили тут богато.
И скот, и мебель, и дома
Стоят под черепицей.
Но только это задарма
Себе достали фрицы.
Войдёшь и видишь: то да сё –
Награблено, накрадено.
Добыл разбоем это всё
Хозяин – немец-гадина.
Ещё скажу: на русский глаз
Житьё такое скучное,
Что только немцу в самый раз,
А нам – так несподручное.
Все крыши на один манер –
Высокие и острые,
А взять скотину, например,
Коровы – только пёстрые.
Дома стоят один в один,
Не проживёшь и месяца,
От одинаковых картин
Захочется повеситься.
А так… Дороги хороши,
Красивые окрестности.
Но только для моей души
Нет места в этой местности.
Мне всё равно, я так скажу:
Пускай кругом красиво,
Но чем я дальше ухожу,
Тем чаще сердцем я гляжу
На вас и на Россию.
Но вышел в путь – шагай вперёд!
Ведь к нам-то шли незваные…
Теперь за всё сведём расчёт!
А там – домой, а там – почёт
И встречи долгожданные.
Как говорится, виден край.
Ведь Балтика – не Волга,
Берлин – не Тула, значит, знай:
Воюй и встречи ожидай –
Теперь уже недолго!
ИСТОЧНИК KP.RU