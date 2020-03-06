Стихи были написаны от первого лица, по-простецки. Так что когда сегодня эти послания с фронта попадают в руки журналистам, коллеги порой решают, что автор письма – еще и неизвестный доселе поэт-самородок. И, рассказывая о ветеране в СМИ, с удовольствием цитируют рифмованные строки из его письма, рожденные весной 1945 года в Восточной Пруссии. Вот, дескать, оказывается, и в нашем крае был свой земляк-«Теркин»!..

По стилю стихи действительно напоминают знаменитую поэму Александра Твардовского «Василий Теркин». Только кого считать автором? Ведь сами-то фронтовики отрекались от авторства. Мол, текст ходил по рукам, написал его кто-то в нашем полку (дивизии), но вот кто именно – не знаю, не помню.

Весной 1985-го, накануне 40-летия Победы, в Калининграде попытались выяснить, кто же написал стихи, которые так когда-то легли на душу бойцам Красной Армии. Ветеранов войны в те времена было еще много. И кто-то вспоминал, что тоже переписывал эти стихи друг у друга, чтобы отправить домой. Однако назвать автора никто не смог…

В общем, как принято указывать в подобных случаях, стихи – народные. Хотя хуже они от этого явно не становятся. И уж точно достойны того, чтобы «остаться в анналах», не быть забытыми.

Кстати, наша сегодняшняя публикация не претендует на то, что текст – окончательный и бесповоротный. «Письмецо» пришлось собирать с бору по сосенке, по разным сусекам-источникам. Возможно, что у кого-то из читающих эти строки есть еще фрагмент-другой – тогда поделитесь, пожалуйста. И уж совсем было бы здорово, если все-таки имеется где-то достоверная информация об авторе.

Пишу вам это письмецо

Из глубины Германии.

Что будем здесь в конце концов,

Я ж говорил заранее.

Когда в России бой гремел,

Шла битва в Белоруссии,

Я и тогда прицел имел

Насчёт Восточной Пруссии.

Я говорил, что мы ещё

Пройдёмся заграницами,

На их земле сводить расчёт

Последний будем с фрицами.

Всё вышло так. Дела идут.

На карту нынче глянем-ка:

На нашей улице – салют,

А на немецкой – паника.

А что касается до нас,

С военной точки зрения,

В Восточной Пруссии сейчас

Такое положение.

Попали немцы в «котелок»,

Иначе – в окружение.

И ни вперёд, ни взад, ни вбок

Им нет теперь движения.

А мы даём по «котелку»

Всё огоньку да огоньку.

И остаётся им одна

Вода для освежения.

Одна балтийская вода,

Солёная водица.

Она сгодится им тогда,

Когда пойдут топиться.

На том известия с фронтов

Пока что прекращаю.

Что ж о себе? Я жив-здоров,

Чего и вам желаю.

Вам, верно, интересно знать,

Что здесь, какие хаты?

На это должен вам сказать,

Что жили тут богато.

И скот, и мебель, и дома

Стоят под черепицей.

Но только это задарма

Себе достали фрицы.

Войдёшь и видишь: то да сё –

Награблено, накрадено.

Добыл разбоем это всё

Хозяин – немец-гадина.

Ещё скажу: на русский глаз

Житьё такое скучное,

Что только немцу в самый раз,

А нам – так несподручное.

Все крыши на один манер –

Высокие и острые,

А взять скотину, например,

Коровы – только пёстрые.

Дома стоят один в один,

Не проживёшь и месяца,

От одинаковых картин

Захочется повеситься.

А так… Дороги хороши,

Красивые окрестности.

Но только для моей души

Нет места в этой местности.

Мне всё равно, я так скажу:

Пускай кругом красиво,

Но чем я дальше ухожу,

Тем чаще сердцем я гляжу

На вас и на Россию.

Но вышел в путь – шагай вперёд!

Ведь к нам-то шли незваные…

Теперь за всё сведём расчёт!

А там – домой, а там – почёт

И встречи долгожданные.

Как говорится, виден край.

Ведь Балтика – не Волга,

Берлин – не Тула, значит, знай:

Воюй и встречи ожидай –

Теперь уже недолго!