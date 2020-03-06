Гороскоп «КП»: Что подарить 8 Марта знакам зодиака

В предстоящее воскресенье отмечают Международный женский день. А что такого можно подарить женщине, чтобы не ударить в грязь лицом? Узнаем!

Овен

Лучший подарок для Овна это, конечно, дорогие украшения. А еще это именно тот знак зодиака, который сам знает, чего он хочет. Поэтому любой подарочный сертификат тоже станет уместным. Представители этого знака всегда оценят яркую упаковку. Нужно хорошенько постараться, чтобы достичь «вау-эффекта». Если выбирать цветы для Овнов, то это, разумеется, классика. Розы или хризантемы точно подойдут.

Телец

В подарок Тельцам нужно выбирать что-то броское и непременно красивое. Что-то, чем они будут долго любоваться. Это может быть модный аксессуар, или сумочка-клатч, которая будет приковывать к себе взгляды. Представители этого знака также ценят подарки, которые транслируют комфорт и чувство безопасности. Что-то милое, для того чтобы скрасить быт, вполне подойдет. Неважно, будет это цветастый термос или набор для фондю. Цветы, которые им подойдут, — ландыши и колокольчики.

Близнецы

Помните, что Близнецов необходимо удивлять. Не нужно дарить женщине этого знака зодиака что-то, напоминающее другие подарки. Ведь презент на 8 Марта для Близнецов обязательно должен быть уникальным и оригинальным. Может, это будет броская вещичка из капсульной коллекции ее любимого бренда или популярный гаджет с гравировкой, в которой будет ее статус в соцсети. Тут придется поломать голову. Но главное — не цена, а эффект, который этот подарок произведет. Из цветов лучше всего выбрать гвоздики, астры или фиалки.

Рак

Раки живут воспоминаниями. Именно поэтому на 8 Марта им нужно дарить то, что даст им возможность долгое время помнить об этом подарке и что будет вызывать приятные эмоции. Отличным вариантом станет фотоальбом. Не стоит хмурить брови. Это может быть ретрофотоальбом (а такие найдешь только на интернет-аукционах), в котором будут ваши общие снимки из Инстаграма. Никакое украшение не сравнится с чувством умиления, которое вы подарите. Цветы, подходящие для Раков, — нарциссы, лилии или ирисы.

Лев

Львы точно обрадуются подарку, который будет подчеркивать их красоту. Ведь они как никто другой озабочены своим внешним видом. Так, удачным презентом на 8 Марта станет сертификат на поход в салон красоты или шопинг в любимых магазинах. А еще Львы любят ушами. Поэтому позаботьтесь об открытке, слова в которой необходимо написать самостоятельно. Если выбирать цветы, то им подойдут розы и гладиолусы. Букет должен быть большим!

Дева

Лучше заранее спросить у Девы, что она хочет получить на 8 Марта. Иначе вы рискуете не попасть в точку с подарком. В любом случае лучше всего дарить женщинам этого знака зодиака что-то практичное и полезное. Они не откажутся от полезного гаджета вроде новой плойки с пятью режимами завивки или абонемента на йогу. Цветы для них — астры и фиалки. Также они будут рады горшечным цветам.

Весы

Весы просто обожают сюрпризы. Представительницу этого знака важно радовать в течение всего дня. Для них важен не сам подарок, а внимание, которое к ним проявили. Поэтому любой презент они воспримут с одинаковой радостью. Главное — не дарить что-то совсем неожиданное, например щенка. Хотя и здесь все слишком индивидуально. Лучшие цветы для них — розовые розы и фиалки.

Скорпион

Скорпионы любят необычные подарки. Это может быть что-то оригинальное и даже экстремальное. Именно им вполне подойдет подарок, сделанный своими руками или организованный вами. Например, если вы пригласите их на караоке-вечеринку. И вообще Скорпионы ценят нестандартный подход к дарению подарка, это тоже нужно учесть. Среди цветов им по нраву пионы, лилии и розы.

Стрелец

Стрельцы ценят дорогие подарки. Особенно те, которые они сами себе позволить не смогут. Поэтому дорогое украшение или лучшие места на концерте любимого исполнителя — это то, что их точно порадует. В общем, 8 Марта отличным подарком для представителя этого знака может стать осуществление одной из мечты. Цветы для Стрельцов могут быть любыми, но букет обязательно должен быть большой.

Козерог

Женщине-Козерогу по вкусу придутся практичные подарки. Порадует ее и романтический ужин в модном ресторане. Еще один вариант — подарить то, что связано с любимым хобби женщины этого знака зодиака. Кстати, целый день в СПА ей тоже очень понравится. Лучшие цветы для Козерога — тюльпаны.

Водолей

Водолеи не слишком требовательны и способны радоваться любому подарку. Внимание и особое отношение к ним в этот день — уже приятно. Особую радость доставят оригинальные подарки или то, о чем она давно мечтает, но то не хватает времени, то денег приобрести это. Цветы, которые им точно понравятся, — незабудки, орхидеи, тюльпаны.

Рыбы

Рыбам определенно понравится что-то загадочное. Например, подарок из драгоценного металла с двойным смыслом, который будет выглядеть как талисман. А вообще, Рыбам не так-то просто угодить — их настроение часто меняется, как и потребности, так что если не хотите ударить в грязь лицом, заранее спросите ее о желаниях. А лучшие цветы для них — орхидеи.