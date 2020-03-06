Валерий Кипелов: Пенсию коплю на гитару для сына

Группа «Кипелов» выступит в Калининграде с симфоническим оркестром 9 марта. Накануне шоу лидер рок-коллектива поговорил с «Комсомолкой» о классической музыке, черепах и жизни на пенсии.

«СОБИРАЕМ АНШЛАГИ»

- Ждем вас в Калининграде с оркестром в рамках большого тура. Много где уже побывали?

- Тур в самом разгаре. Начался он в октябре 2019 года и завершится в конце 2020. Поклонники наверняка видели наши выступления с оркестром в Москве, Питере и других городах. Исполняем песни с аранжировками для оркестра. Прием потрясающий. А когда оркестр играет одно наше известное произведение (не буду говорить какое), и я не пою ничего, зал хором поет эту песню и долго не отпускают после этого оркестр.

Жаль, выдавать что-то особенное на каждом концерте сложно. В обычном концерте мы можем менять программу спокойно даже по ходу действия. Здесь так не получается. Потому что есть набор песен с аранжировками и отступать, меняя сет-лист, тяжело.

Надеюсь, концерт понравится. Везде, где мы бываем, собираем аншлаги. Нас это сильно удивляет. У группы Би-2 есть опыт выступления с оркестром. Мы с ребятами знакомы и они говорят, что у них лучше проходят концерты с оркестром, нежели без него.

- В Калининграде играете с местным оркестром?

- Да. Заранее к вам вылетает наш дирижер, мы же будем репетировать накануне. Буквально вчера мы репетировали в Москве с оркестром «Русская филармония». Все прошло хорошо.

- Оркестр – живой организм. Как вы это ощущаете на сцене? Большое отличие от классического электрического концерта?

- Это намного сложнее, чем обычный концерт. Все зависит не столько от тебя, сколько от игры оркестра. Ведь у нас присутствует еще вокальная группа. А это порядка 10-16 человек. Получается маленький хор. Так наши песни приобрели совершенно другое звучание. Порой даже их не узнаю!

Я вообще сначала был категорически против вокальных групп. Потому что баланс сложно соблюдать. Но директор и музыканты настояли. И в итоге я принес свои извинения и сказал, что был не прав. Вокалисты добавили еще больше красок нашему шоу.

- Чем еще интересна эта история – это же популяризация симфонической музыки, классики.

- Меня это радует. Мой сын окончил консерваторию по классу виолончели. Сейчас играет в квартете, как педагог работает в частной школе. Он участвовал в конкурсе квартетов – там были и скрипичные, и народные, и играющие средневековую музыку. Я удивился – такой интерес был к этому конкурсу.

Так что есть с чем сравнить. У нас не везде бывали аншлаг. В Иваново, например. Но сейчас мы проехали – полные залы. Люди просто не попали, все билеты проданы. В Москве, Ростове, Нижнем Новгороде, Краснодаре будут повторные концерты.

Почему такая тяга к нам и симфоническому оркестру – не знаю. Надеюсь, что люди, побывав на нашем концерте, с удовольствием придут потом и на концерт классической музыки. Так зачастую и происходит.

- В регионах проблема – финансирование оркестров и классических коллективов. У нас вон, совпало – власти выделили симфоническому оркестру 7,7 млн рублей на инструменты.

- Это здорово! Звучание зависит и от инструментов тоже. Я прекрасно понимаю. Общаюсь с оркестрантами, и они зачастую жалуются на нехватку инструментов. Хороший инструмент найти сложно, да и стоит он дорого. Но все, с кем мы работали – молодцы. Классный оркестр был в Минске. И у них тоже проблемы с финансированием, но у них оркестр государственный. Им все-таки попроще, они много гастролируют за рубежом: в Германии, Бельгии. Держатся на высоком уровне и музыканты не разбегаются, хотя зарплаты маленькие. В Ярославле замечательный оркестр, потрясающие вокальные группы.

КОЖАНЫЕ ШТАНЫ ШИЛИ НА ЗАКАЗ

- Хэви-металл это не только музыка, но и одежда, образ: джинсы, заклепки, ремни, цепи. Помните, как в советские годы все это доставали?

- Между прочим, я никогда особо ничего железного на себе не носил (смеется). Может быть, на начальной стадии были какие-то цепи, ремень был клепаный, напульсники. Но нам повезло – мы тогда уже работали от Москонцерта, который оплачивал, возможность была. У нас был портной, мог что-то сшить на заказ.

Помню, первые кожаные штаны для выступления с «Арией» делали на заказ как раз за счет Москонцерта.

И сейчас что-то готовое тяжело купить. Все равно приходится шить на заказ. Потому что покупаешь на сайте, а размер не подходит.

- А майки с черепами? Ведь ничего это не было!

- Кто где доставал. Помню, у нас в 1990 году был небольшой тур в Грецию. Так мы оттуда маек с черепами привезли, всякие куртки-косухи. Хотя я никогда не носил майки с черепами. Не тянуло меня. Недавно мы были на «Квартирнике» у Маргулиса, так он удивился, что у меня нет ни одной наколки. Но у ребят в группе есть.

А вся эта эпоха шипов и цепей меня миновала, я никогда не стремился к брутальному образу. Я считал, что главное – музыка, качество звука, мастерство. И до сих пор на это большое внимание обращаю. Хотя сценический образ, конечно, важен. Никогда не выйду на сцену в старых джинсах с пузырями на коленках.

- Вы же, как раз на тех гастролях в Греции познакомились с Константином Кинчевым?

- Да. Тогда бы какой-то совместный тур: "Вопли Видоплясова", "Алиса" и "Ария". Мы после удачного концерта пошли затариваться на вечер – я тогда еще выпивал. В Советском союзе были проблемы с алкоголем. А в Греции все есть. Мы решили купить бренди. И в очереди в магазине я Костю впервые увидел. Человек в черной футболке стоял у касс, мы хотели его пригласить на концерт. Но потом замешкались и потеряли его из виду. А уже перед выступлением в Софии стук в дверь – заходит этот парень из очереди и говорит: «Я Костя Кинчев, я пришел к вам в гости». Мы ранее не пересекались и внешне я его не знал. Да, видел на сцене, но в жизни – никогда. Хотя музыку их слышал.

- Конечно, уже 5 лет как гремел альбом "Алисы" «Энергия».

- Да, но до этого момента мы не виделись. Не было совместных фестивалей, жили мы собственной жизнью. К "Алисе" я с трепетом не относился. И к "Кино" с трепетом не относился. Почему я должен был? Они – такие же музыканты, замечательные группы. Точно так же как никогда никто из них трепетно не относился к группе "Ария". Другое дело – поклонники.

- Вы же недавно взяли премию «Нашего радио» в категории «Солист». Как раз обошли Кинчева.

- К таким голосованиям я совершенно спокойно отношусь. Мне было бы приятнее, если бы номинация была: «Лучший концерт» или «Лучший альбом». Потому что хочется, чтобы отметили не только меня, а всех музыкантов. Нынешняя награда – успех всей группы. А я – рядовой музыкант группы «Кипелов».

«КАТАЮСЬ С ВНУЧКАМИ НА САНКАХ»

- Вы говорили, что появление первой внучки восприняли очень спокойно. Но время прошло, появилась вторая внучка.

- Я жалею, что у меня только две внучки. Хочется больше, жду от сына еще внука. Старшей внучке 18 лет, она учится на социолога в Академии народного хозяйства при президенте России. Вторая учится в музыкальной школе и замечательно играет на фортепиано. Девчонки они замечательные, не избалованные. Они постоянно мне звонят, спрашивают, как я себя чувствую: «Что завезти, что принести?» или «Что делаешь? Пойдем гулять». И мы идем гулять в парк. Я с ними езжу на дачу, любим ходить в баню, поем народные песни под баян.

- А вот это ощущение «Я – пенсионер» сидит в голове?

- Нет, нет. Я вообще про пенсию поначалу забыл. Это на меня директор наехал и говорит: «Пора бы оформить, время идет». И вот, я второй год как пенсионер. Сейчас я получаю пенсию около 17 тысяч рублей. А пенсионное удостоверение до сих пор не получил. Вот заберу, и буду вообще бесплатно в метров Москве ездить!

- На что первую пенсию потратили?

- Коплю. Я хочу сделать подарок сыну – у него день рождения в марте. Собираюсь купить ему гитару. Он что сделал? Он купил гитару без моего ведома. Я ему говорю: «Не занимайся самодеятельностью. Я куплю тебе хороший инструмент».

- Хороший сколько стоит?

- В районе 120 тысяч рублей. Это «Гибсон».

- Значит пенсионного удостоверения нет. А трудовая книжка имеется? Или нет, как у многих музыкантов?

- Трудовая есть. Мы же работаем официально, у меня прописано – индивидуальный предприниматель. Я работал в разных филармониях, в Москонцерте. До этого служил в армии и работал на секретном заводе – паял какие-то блоки, был электронщиком.

В этом году исполняется 40 лет как я на сцене. 1 июля 1980 года я начал гастролировать с саратовской филармонией, как раз с Николаем Расторгуевым.

- Какой совет дадите пенсионерам России? Кто-то переживает насчет закона о пенсионном возрасте, кто-то еще хочет пользу приносить обществу.

- Не хочу кичиться этим, но я веду здоровый образ жизни. 25 лет как вообще завязал со спиртными напитками. 9 лет я не курю. Это первое.

Ну а вообще, возраст определяется не по паспорту, а по самочувствию и внутреннему ощущению. Хорошо, когда есть замечательные дети, внуки, когда ты можешь все бросить и поехать с ними кататься на санках. А потом пойти в кафе и съесть блинчики с творогом.

Вот это нельзя терять – это чувство детства. «Я старый, я больной» - не нужно этого»! Не позволяйте себе лениться. Я делаю каждый день зарядку. Всем пенсионерам предлагаю забыть о своей пенсии и не складывать крылышки. В наше время можно найти себе применение, было бы желание. У нас и песня такая есть «Белый ад» по роману Джека Лондона «Любовь к жизни». Нельзя «Глядя на звезды, застыть», а нужно помнить, что «Смерть играет отбой. Право жить - за тобой».

Выступление группы «Кипелов» в оркестром состоится 9 марта в «Янтарь-холле» в Светлогорске. Начало в 18:00. 12+