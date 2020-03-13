«Мы дохихикаемся»: Алиханов запретил калининградским чиновникам и депутатам выезд за границу из-за коронавируса

Проблема с распространением коронавируса не является проблемой только одного министра здравоохранения. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 13 марта, заявил губернатор Антон Алиханов.

«С сегодняшнего дня чиновникам (в том числе, муниципальным), депутатам и их помощникам запрещено выезжать за границу куда-либо, от слова совсем. Если только нет срочных гуманитарных целей. Однако, получение tax free таким не является», - заявил глава региона.

Губернатор потребовал от чиновников серьезно относиться к вопросу распространения инфекции в регионе, «иначе мы с вами дохихикаемся». По его словам, есть случай, когда один из сотрудников правительства вернулся из-за границы с температурой и отказался от госпитализации, так как ему нужно ухаживать за пожилыми родственниками.

«Это крайне безответственное поведение, нужно прекратить беспечное отношение», - заявил Алиханов. Он еще раз предупредил всех об ответственности, вплоть до уголовной за нарушение требований по карантину и самоизоляции.

«Думаю, в ближайшее время еще десятки случаев подтвердятся. Ситуация может быть даже сложнее чем в столицах, так как у нас активные связи с нашими соседями. Также необходимо рекомендовать школам отменить все выезды детей в Польшу и Литву на любые мероприятия», - сказал Антон Алиханов. По его словам, в ближайшее время «Польша может стать красной зоной по коронавирусу».