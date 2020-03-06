2020-03-06T15:38:24+03:00
Общество

Краса и гордость АВТОТОР

В преддверии 8 Марта знакомимся с очаровательными сотрудницами автопроизводителя, которые ярко проявили себя не только на рабочем месте
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ТАМАРА ЮСОВА

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Работать контролером Тамара Юсова начала в 1977 году на Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова, где тогда выпускался тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. В 2001 году Тамара вместе с дочкой переехала в Калининград и через 5 лет устроилась на АВТОТОР. Именно с ее отдела входного контроля начинается работа над высочайшим качеством выпускаемых в Калининграде автомобилей. Контролеры лично проверяют все поступающие на завод комплектующие. И делают это в основном женщины!

- Работа становится сложнее, поскольку завод переходит на более глубокие технологии производства и мы получаем от поставщиков 3-4 тысячи комплектующих на каждый автомобиль, - отмечает Тамара. - Но мне все нравится - все-таки я уже 43 года на контроле качества и 14 из них – на заводе АВТОТОР.

Главная гордость Тамары - дочь Александра. Калининградскую ШИЛИ (школу-интернат лицей-интернат) она закончила с 200 баллами по ЕГЭ! Поступила в филиал МФЮА, активно изучает не только юриспруденцию, но и иностранные языки.

ВАЛЕНТИНА НЕУДАХИНА

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Дома у делопроизводителя-архивариуса Валентины Неудахиной живут девять (!) собак и пять (!) кошек и котов. Всех Валентина Владимировна подобрала на улице. Последним пополнением стал пес по кличке Бонус. Валентина Владимировна подобрала его еще щенком, а теперь он вырос и стал размером почти с дога.

На площадке в микрорайоне имени Александра Космодемьянского Валентина Неудахина трудится уже 41 год. Сначала была контролером ОТК на «Калининградбуммаше», затем работала экономистом, а в 2013 году пришла в АВТОТОР. Сейчас занимается приемом и обработкой документации, выдачей справок и документов.

- Народу у нас здесь бывает мало, но мне нравится, - говорит Валентина Владимировна. - У нас в управлении делами работают пять человек и все женщины. Какой мужчина сможет с бумагами так скрупулезно разбираться? Сейчас мы собираем исторические документы из истории АВТОТОР для будущего музея, который появится уже совсем скоро. Когда откроется, приходите - будет очень интересно!

МАРИНА СОЛОВЬЕВА

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Ведущий специалист по договорам в службе главного инженера Марина Соловьева сопровождает процесс подготовки, согласования и заключения договоров на обеспечение производства энергоресурсами, поставку и обслуживание электрического, газового и теплового оборудования. Все, кто знает Марину Соловьеву, не удивлены тому, что ее работа связана с энергетикой - ведь она и сама крайне энергичный человек! На все праздники придумывает сценарии и устраивает настоящее веселье с костюмами, конкурсами, поздравлениями.

- Я считаю, что нашим коллективом можно гордиться, мы очень дружные, - говорит Марина Викторовна.

Работа на АВТОТОР уже стала семейным делом. Дочь Елена - в отделе технического контроля, зять Владимир - на конвейере. Кстати, именно на заводе Елена и Владимир познакомились и создали семью, а теперь растят двух замечательных дочек. Еще одну внучку Марине Викторовне подарил сын.

- Все девочки очень творческие - и поют, и танцуют, участвуют в конкурсах на АВТОТОР, - рассказывает счастливая бабушка. - Ходим с ними болеть и за нашу команду на турнир «Зимний мяч АВТОТОР».

ГАЛИНА ЗЕЛЕНЕВА

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Галина Зеленева переехала в Калининград из Липецкой области, где шесть лет проработала на производстве китайских автомобилей.

- АВТОТОР удивил меня прежде всего масштабом производства. Не ожидала, что здесь выпускают столько моделей, - признается Галина.

Сейчас Галина работает на операциях по нанесению герметика, и здесь она – один из лучших мастеров. Так получилось, что занимаются этим преимущественно представительницы прекрасной половины человечества.

- Это очень трудоемкая работа со множеством мелких нюансов, на которые мужчины просто не обратят внимания. Нужен придирчивый женский взгляд, - уверена Галина.

В своем цехе Галина может встать на любой участок и заниматься, например, окраской или полировкой. Иногда так и приходится делать, когда возникает необходимость подменить кого-то из коллег.

- Сам Калининград мне очень симпатичен, климат больше подходит, чем в Липецкой области, -говорит Галина. - А вот то, что Европа близко, решающего значения для меня не имеет - мне больше Россия нравится.

АЛЕНА БУРЛАКОВА

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Алену Бурлакову многие калининградцы знают как обладательницу прекрасного сопрано и вокалистку группы «АтриМ». Вот уже больше 15 лет квартет, куда также входят Михаил Сомкин, Михаил Петров и Юрий Глускин, выступает на городских праздниках и участвует в международных конкурсах и фестивалях.

- Мое знакомство с АВТОТОР началось именно с группы «АтриМ», - вспоминает Алена. - Наш коллектив образовался, когда я училась в 21-й школе, и мы не раз выступали на праздниках в цехах АВТОТОР. Это сотрудничество продолжается по сей день. АВТОТОР является нашим другом и генеральным спонсором, оказывает поддержку по развитию группы. В 2016 году после окончания института я пришла сюда работать. Теперь я - начальник управления поддержки системы управления производства и разработки бизнес-процессов. Занятия музыкой помогают переключиться и «разгрузить» голову, а потом прийти на работу с новыми мыслями. Благодаря творчеству часто рождаются креативные пути решения той или иной задачи.

МАРИЯ ШУМ

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В подчинении заведующей центральным складом АВТОТОР Марии Шум находятся 12 человек. Небольшой коллектив блестяще справляется с гигантским объемом работы, принимая от поставщиков десятки тонн технических жидкостей, комплектов спецодежды и всего остального, без чего работа заводов АВТОТОР была бы невозможна.

- Наша семья переехала в Калининград из Казахстана, - рассказывает Мария. - Сначала на АВТОТОР устроились мои родители. Мама работала бригадиром и уже вышла на пенсию, а папа трудится слесарем механосборочных работ на производстве коммерческих автомобилей. Сестра работает шеф-поваром на АВТОТОР-Пит, кроме того, на предприятии работает мой старший брат, племянница и племянник.

У Марии растут две дочери - 13-летняя Владислава и 6-летняя Виктория. В 2018 году Владислава и еще трое детей работников АВТОТОР представили нашу область на музыкальном фестивале «Белый Пароход», спонсором которого выступил АВТОТОР.

- Я очень благодарна руководству нашей компании за такую поддержку, - говорит Мария Шум. - Владислава с тех пор работает с заслуженным артистом России оперным певцом Николаем Диденко. Сама я на любительском уровне увлекаюсь народными танцами. Надеюсь, скоро смогу снова к ним вернуться.

партнерский материал

ИСТОЧНИК KP.RU

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