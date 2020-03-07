Конкурс калининградских стартапов "Бизнес Баттл" завершает прием заявок

В Калининграде в феврале стартовал второй по счету конкурс стартапов "Бизнес Баттл". Как сообщили организаторы, до завершения приема заявок участников осталось меньше недели. Принять участие в конкурсе несложно - надо кратко рассказать о своем проекте и записать небольшой ролик с рассказом о себе на официальном сайте «Бизнес Баттла»: бизнесбаттл.рф.

Последний день, когда можно отправить заявку, - 10 марта. После этого наставники конкурса - ведущие предприниматели и топ-менеджеры региона - отберут лучшие идеи в свои команды и в ходе конкурса помогут своим подопечным превратить замыслы в реально работающий бизнес. Тех, кто прошел отборочный тур, объявят на конференции Business Day, которая пройдет 19–22 марта. Затем начнутся очные презентации, по результатам которых каждую команду будет покидать один из участников. В финале авторы пяти лучших стартапов будут сражаться за главные призы конкурса: миллион рублей на развитие своего дела, обучение МВА в ИБДА РАНХиГС и крупный промопакет от медиагруппы «Западная пресса».

Организаторы битвы стартапов напоминают, что наставниками "Бизнес Баттла" в этом году являются управляющая калининградским филиалом банка ВТБ Елена Шендерюк, генеральный директор компании KODE Алексей Козак, учредитель технопарка «Экобалтик», совладелец бренда «Мирамистин» Андрей Горохов, президент Ассоциации калининградских мебельщиков, владелец Cinno Cillini Михаил Майстер и директор ювелирной студии «Дарвин» Вячеслав Дарвин. Как и в прошлом году, действует клуб инвесторов «Бизнес Баттла». Его члены Сергей Рыжиков и Николай Власенко также рассматривают заявки участников и в случае, если их заинтересует какой-либо проект, могут поддержать его реализацию на любом из этапов конкурса.

Генеральные партнеры "Бизнес Баттла": правительство Калининградской области, банк ВТБ, Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России.