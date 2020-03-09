Миллионы на "передвижную керамику" и счастливых котов Кёнигсберга: на что просили деньги калининградские НКО

Опыт и экзотика

По итогам первого конкурса президентских грантов 26 калининградских некоммерческих организаций (НКО) в этом году уже привлекли в регион 46 276 846 рублей. Это примерно на 11 миллионов больше, чем по итогам второго конкурса 2019 года. В правительстве региона такое увеличение конкурентоспособности калининградцев на общероссийском уровне связывают с обучением подаче заявок (проводится правительством). Однако многие участники конкурса получают положительные ответы уже не первый год и, можно сказать, собаку съели на этом деле.

Иногда финансирование получают проекты, у которых даже названия похожи. «Ассоциация деловых женщин», к примеру, в прошлом году попросила денег на «Школу керамики и женских ремесел», а в этом – на «Передвижную школу керамики и женских ремесел». И в первом, и во втором случае деловым женщинам требовалось примерно по полмиллиона. Обе заявки удовлетворены.

Присутствует и экзотика. Организация «Кёнигсбергские счастливые коты», например, на полученные деньги научит калининградцев среднего и старшего возраста танцевать социальные танцы направлений сквэр-данс, раунд-данс, контра-данс. В планах еще и обучение танцоров разговорному немецкому языку.

Самый крупный грант на этот раз достался калининградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег». На создание новой площадки ресурсного центра для посещения маломобильными группами населения потратят 5 миллионов рублей при софинансировании в 1 миллион. Разместится центр в доме №27 по улице Клинической, в нем будут заниматься социализацией инвалидов через консультации и сопровождение, прокат технических средств реабилитации и организацию так называемого «клуба самопомощи». От «Фонда президентских грантов» КРОО «Ковчег» получает поддержку уже в третий раз. Напомним, в первом случае речь шла о создании ресурсного центра в доме №11 на улице Интернациональной (2018 год), во втором – о продвижении идеи инклюзивных пляжей (2019 год).

Деньги на историю…

Сайт Фонда президентских грантов отдельно сообщает, что в этом году огромное количество заявок было получено по направлению «Сохранение исторической памяти». Связывает руководство фонда этот интерес, конечно, с приближающейся 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Всего по стране было поддержано 314 тематических проектов на общую сумму 763 миллионов рублей, из Калининграда финансовую помощь получат проект «Музейное пространство с образовательной аудиторией на форте №11» и проект по учету и увековечению памяти советских воинов общественной организации «Наследие Калининградской земли». Первому достанется 1 573 937 рублей, второму - 2 323 670 рублей. И если «Наследие…» подавала заявку впервые, то 11-й форт в конце прошлого года получил 694 733 рублей для реконструкции штурма Кёнигсберга на своей территории.

… и на социалку

Львиная доля получивших поддержку калининградских проектов посвящена реабилитации, поддержке, психологической и юридической помощи малозащищенным группам населения. Сюда можно отнести создание столярной мастерской для людей с ограниченными возможностями, занятия адаптивным спортом для детей с ментальными нарушениями, создание социокультурного пространства для подростков из малообеспеченных семей, проект по комплексной поддержке молодых людей из числа детей-сирот в постинтернатном периоде и т.д.

В этом году также финансирование получили авторы, которые занимаются работой с дикими (или одичавшими) животными. Здесь дебютировала НКО «Биосфера Батлтики» с проектом «Дом птиц».

КОНКРЕТНО

Кто сколько денег получит

- Центр допобразования «Дарование». Проект «GreenCity» - 586 285 рублей.

- Организация «Наследие Калининградской земли». Проект «Учет и увековечение памяти советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории бывшей Восточной Пруссии» - 2 323 670 рублей.

- Православный приход храма Апостола Андрея Первозванного. Проект «Школа сознательного родительства, город-сад для детей» - 2 204 795 рублей.

- Ленинградское районное отделение «Всероссийского общества инвалидов». Проект «Я сам. Столярная мастерская для людей с ограниченными возможностями» - 996 768 рублей.

- Институт «Биосфера Балтики». Проект «Дом птиц» - 2 259 160 рублей.

- Организация инвалидов «Ковчег». Проект «Ресурсный центр «Ковчег» - 5 001 839 рублей.

- «Союз фотохудожников». Проект «Фестиваль фотографии и медиа-арта «ФотON». - 1 645 143 рублей.

- Организация родителей детей с синдромом Дауна «Под одним солнцем». Проект «Спорт в Калининграде для детей с ментальными нарушениями» - 499 105 рублей.

- «Ассоциация деловых женщин». Проект «Передвижная Школа керамики и женских ремесел» - 495 048 рублей.

- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Яблонька». Проект «Социокультурное пространство для подростков из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Перспектива» - 1 126 175 рублей.

- Ассоциация центров поддержки малого и среднего предпринимательства Калининградской области. Проект «Акселератор Эко-Tech для молодежных проектов в сфере экологического предпринимательства» - 772 930 рублей.

- Международная школа флористов-дизайнеров «Нейм». Проект «Лэнд-арт – искусство, помогающее понять природу» - 494 999 рублей.

- Организация помощи бездомным животным «Право на жизнь». Проект «Бесплатная стерилизация, чипирование, ветеринарная помощь бездомным и владельческим животным» - 1 965 225 рублей.

- Организация «Юная Лидерская Армия». Проект «Профилактика поведения высокого риска среди подростков и молодежи, обучающихся в колледжах Калининградской области и проживающих в общежитиях» - 2 800 000 рублей.

- Благотворительный фонд «Открытый мир». Проект «Дом «Шанс», успешный старт в самостоятельную жизнь - комплексная поддержка молодых людей из числа детей-сирот в постинтернатном периоде» - 2 167 620 рублей.

- Организация «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом». Проект «У детей тоже может быть сахарный диабет!» - 2 999 100 рублей.

- «Центр развития местного сообщества «Сила Людей». Проект «Сила Права - оказание юридической, правовой, социальной, консультационной и информационной помощи и поддержки социально незащищенным категориям граждан» - 2 964 628 рублей.

- Центр развития социальных и образовательных проектов «Аура». Проект «Мир без границ: адаптация детей с инвалидностью к окружающей среде через образовательно-туристические услуги» - 2 880 095 рублей.

- «Авторетроклуб». Проект «Международный фестиваль исторических машин стран СЭВ «Восток-Запад» - 437 735 рублей.

- Благотворительный фонд «Берег надежды». Проект по социализации, профессиональной подготовке и творческой реабилитации для детей-инвалидов «Цветы жизни» - 2 173 110 рублей.

- Организация «Фортификационное наследие Калининградской области». Проект «Музейное пространство с образовательной аудиторией на Форте №11» - 1 573 937 рублей.

- Общественное детское экологическое движение «Зеленая планета». Проект «Календарь экологических действий: сохранение окружающей среды и рост экологической культуры детей и молодежи в Калининградской области» - 1 517 947 рублей.

- Организация повышения качества жизни людей из групп социального риска «Становление». Проект «Право на доступ к эффективной защите и справедливому суду» - 500 000 рублей.

- Организация «Верю в чудо». Проект «Создание сопутствующей обучающей среды для детей, нуждающихся в паллиативной помощи «Школа Фрупполо» - 2 992 795 рублей.

- Организация «Кёнигсбергские счастливые коты». Проект «Через танцы и общение - к долголетию и активной жизни. Возьмемся мы за руки дружно и будем вместе танцевать сквэр-данс» - 499 985 рублей.

- Фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория». Проект «Помогите мне вернуться домой» - 2 398 752 рублей.