О чем говорит Калининград: Коронавирус прилетел из Италии, обманутый ветеран Сталинграда и железное копье германцев

Первый случай

Мы ждали беды из Китая, но она пришла из солнечного Средиземноморья. 8 марта, в Международный женский день, в Калининграде был зарегистрирован первый случай коронавируса.

Сведения о заболевшем человеке крайне скудны. Известно лишь, что это женщина, приехала недавно из Италии, сейчас помещена в специальный бокс областной инфекционной больницы, круг ее общения определен. Губернатор позже сообщил, что болезнь протекает у женщины в легкой форме.

Власти призывают не паниковать. Но народ разве такими призывами успокоишь? Не успела новость про первую зараженную разлететься по Калининграду, как соцсети забурлили. В мессенджерах появились разжигающие панику посты о том, что кто-то в школе предупредил о смертельной угрозе, фейсбук запестрел прогнозами диванных аналитиков, которые, как известно, разбираются во всех темах без исключения. Мы же разжигать ничего не будем, повторим лишь тезис о том, что необходимо соблюдать меры личной гигиены и выразим надежду, что система здравоохранения в нашем регионе готова к разным сценариям. Кстати, городские службы уже готовятся: общественный транспорт, начиная с прошлой недели, начали тщательно дезинфицировать.

И еще. Разумеется, для массовых мероприятий и для поездок за границу (в том числе в обетованную Польшу) сейчас не самое удачное время. Помните об этом, берегите себя и других.

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Ветерана оставили без квартиры

96-летнего ветерана, участника Сталинградской битвы Владимира Васильевича Князева мошенники оставили без квартиры. Неважным состоянием здоровья фронтовика (у Князева очень плохое зрение) воспользовался знакомый его покойной супруги, проживающий в Омске.

- Приезжал когда-то к нам из Омска со своей тещей – ее-то мы знали, а с ним редко виделись, - рассказал ветеран "Комсомолке". - И он нахально меня обманул. Работница, которую он привел, чтобы меня обслуживать, дала мне бумажку: «Подпишите». Я говорю: «Я же не вижу». А она сказала: «Я покажу, где». И даже не сказала, не прочитала, что же я подписываю. Если бы я знал, что это договор купли-продажи, я бы никогда в жизни не подписал.

Теперь судьбу квартиры на улице Чекистов решит суд. Известно, что и следственный комитет, и прокурор Калининградской области выступили на стороне ветерана. Мы очень надеемся, что справедливость восторжествует. Адвокаты говорят, что шансы ветерана отсудить квартиру 50 на 50.

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Владимир Васильевич стал жертвой мошенника.Фото: Александр КАТЕРУША

Война с нелегалами

Нелегальных калининградских торговцев на прошлой неделе снова напугали, и вновь в роли Ивана Грозного выступил начальник комитета муниципального контроля мэрии Калининграда Евгений Чернышев. По его словам, теперь нелегалов не просто будут штрафовать, но и отбирать товар вместе с машинами.

Трудно сказать, что будет завтра, но сегодня новые карательные меры пока еще не подействовали. На автобусной остановке возле Центрального рынка как был узбекский базар по продаже лепешек (без каких-нибудь сертификатов и прочего), так и остался - свежие горячие булки продолжают привозить на велосипедах из близлежащей хрущевки, где работает цех по их производству. В арке на Северном вокзале рядом с трейлером, в котором теперь продают кофе (стоящим там, вероятно, нелегально) прочно обосновались продавцы польской санкционки, торгующие прямо с ящиков. Не удается победить торгашей и в другой арке - возле гостиницы Калининград. Там по-прежнему стоит столик с продуктами питания, к которому не уменьшается поток покупателей. Возможно, взлетевший из-за объявленной в понедельник "нефтяной войны" курс польского злотого поумерит пыл нелегальных торговцев. Хотя не факт.

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Римская монета и копье гота

На очень интересные находки наткнулись специалисты организации "Совесть", занимающиеся поисками погибших в 1945 году советских летчиков. В лесу под Багратионовском под слоем дерна им попался наконечник очень древнего копья и фрагмент римской монеты.

Как удалось определить археологам, с которыми у поисковиков налажен плотный контакт, обе находки можно датировать началом нашей эры. На реверсе монеты изображена голова императрицы Аннии Галерии Фаустины, супруги Антонина Пия, правившего в Риме в середине II века. Известно, что римские купцы время от времени приезжали на побережье Балтийского моря, покупали у местных варваров изделия из янтаря, которые очень ценились в империи.

Что касается копья, что точно определить, кому оно принадлежало, пока не представляется возможным. Одна из версий говорит о том, что копье было на вооружении какого-то воина-гота. Это германское племя, впоследствии покорившее Рим и создавшее в Европе несколько варварских королевств, на заре новой эры обитало как раз в южной Прибалтике.

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Так выглядит наконечник древнего копья.Фото: Руслан Хисамов

Изумительные платья звезд

Историк моды, ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев открыл в Музее изобразительных искусств весьма любопытную выставку - "Звуки моды". В ней собраны костюмы любимых звезд музыкальной сцены. Посетители смогут увидеть платья Любови Орловой, Аллы Пугачевой, Валентины Толкуновой, Анны Нетребко и других. В интервью "Комсомолке" Александр Васильев признался, что собирал коллекцию на протяжении 25 лет.

- Все платья на выставке "Звуки моды" - знаковые, - признался мэтр. - Очень трудно было получить эти платья, потому что звезды привязываются к своим костюмам, им кажется, что каждый из них носит воспоминание о клипе, о молодости, о каком-то диске или записи.

Выставка продлится до 10 мая.

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