«Балтика» вернулась в сезон: 5 желтых карточек и 0 ударов в створ ворот

В понедельник калининградская «Балтика» провела свой первый официальный матч в 2020 году. Рестарт ФНЛ наша команда приняла в Нижнем Новгороде, где на местном стадионе собрались 5621 человек. Были на трибунах и болельщики «Балтики», но, к сожалению, забитых мячей зрители так и не увидели.

На поле с первых минут началась вязкая борьба, которая нередко приводила к «горчичникам». Всего за матч судья Павел Шадыханов зафиксировал 44 нарушения правил и показал 8 желтых карточек, из которых 5 заработали футболисты «Балтики».

Как и во многих играх этого сезона, «балтийцы» имели преимущество во владении мячом, но опаснее все же атаковал «Нижний Новгород». Хозяева также чаще били по воротам, правда, в створ попали лишь раз - и это вообще был единственный удар в створ, который случился за всю игру! На 75-й минуте нападающий «Нижнего Новгорода» Николай Обольский расстреливал нашего голкипера Евгения Латышонка метров с десяти, но вратарь «Балтики» совершил суперсэйв и «намертво» зафиксировал мяч.

У «Балтики» на острие атаки в стартовом составе вышел самый результативный игрок нашей команды на зимних сборах Аллеф. Лучший бомбардир первой части сезона Михаил Маркин появился на поле только на 70-й минуте и заменил как раз бразильского легионера. Но по-настоящему отличную возможность забить имел лишь Младен Кашчелан, который на 84-й минуте отправил мяч выше перекладины. Заканчивали первый поединок года балтийцы и вовсе в меньшинстве: рассечение головы получил капитан Максим Тишкин.

Итоговый счет - 0:0. «Балтика» уже в 9-й раз в сезоне не смогла забить ни одного мяча, а результат 0:0 остался на табло в четвертом матче с участием нашей команды.

- К сожалению, игра не оправдала ожиданий, но результат закономерный, - признал на пресс-конференции наставник «Балтики» Евгений Калешин. - Было низкое качество футбола, наши атаки чаще всего начинались с подборов. И мы, и болельщики ждали игры в качественный футбол, но не получилось. Будем думать, почему. Надеюсь, что больше не будет таких матчей. Мы считаем, что у нас очень сильный состав.

Набранное в Нижнем Новгороде очко не помогло «Балтике» закрепиться на том же 7-м месте в турнирной таблице, которое наша команда занимала перед этим матчем. С нами сравнялись соперники из «СКА-Хабаровск», которые по дополнительным показателям теперь располагаются выше.

Следующий матч «Балтика» проведет в Калининграде. В воскресенье, 15 марта, балтийцы примут идущий на 14-м месте «Армавир».

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