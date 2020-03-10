«Библиотечное дело» в Калининграде: Денег не было. Но они держались

Напомним, три года назад в областной научной библиотеке были выявлены финансовые нарушения. В 2010-2016 туда неоднократно трудоустраивали разных граждан. Но работу за них в основном выполняли другие сотрудники. А начисляемая за это зарплата шла на нужды учреждения, на которые в казне средств не находилось.

Знающие люди говорят: максимум, на что тянут такие нарушения, – «административка». И в подобных ситуациях обычно все решается на уровне учредителя (в данном случае – это региональное министерство по культуре и туризму). Причем виновному, скорее всего, «светил» бы всего лишь выговор.

Однако здесь было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). И Нину Рузову, которая отработала в библиотеке 43 года (23 – директором), сперва уволили, хотя до истечения договора оставались считанные дни. А в декабре 2019-го Центральный районный суд Калининграда приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Вместе с ней был осужден и бывший главный бухгалтер Игорь Башаров. Он получил год лишения свободы условно и не стал обжаловать приговор. Но Рузова виновной себя не считает. И, желая защитить свое честное имя, подала апелляцию. Подчеркнем, апелляцию подала и прокуратура: там считают, что районный суд не учел смягчающих обстоятельств, и просят снизить наказание.

Таким образом, даже со стороны прокуратуры сделан явный шаг в пользу осужденной. А вот учреждение культуры, где прошла большая часть жизни Рузовой, ее не поддерживает. Во вторник, 10 марта, в суде по этому делу состоялось второе заседание. И представитель потерпевшего (библиотеки) – замдиректора по правовым и хозяйственным вопросам Марина Мереминская, когда спросили ее мнение по поводу апелляции, заявила, что считает вину Рузовой доказанной.

Так что бывшему директору пришлось опять объясняться, как же все было на самом деле. Что фиктивно никого на работу не брали, а когда люди по различным причинам не могли дальше работать, за них трудились другие, в том числе Рузова. И что на начисленную зарплату никто не претендовал – все добровольно согласились направлять эти средства на неотложные нужды библиотеки. А в старом здании, построенном в 1930-м для архива Пруссии, то проводка заискрит, то крыша потечет, то трубу прорвет. Там – грибок, угрожающий книгам, тут – штукатурка на голову падает, здесь – о вздыбившийся паркет спотыкаются…

Было и такое. Получены деньги на оборудование для регионального центра президентской библиотеки. При этом помещение, где было решено разместить центр, остро нуждалось в ремонте. Только на него средств уже нет. На заседании прозвучало, что в материалах дела имеются обращения к учредителю о выделении средств. И что ответы – в духе «денег нет, но вы держитесь».

Да, можно было взять и закрыть библиотеку. Однако в ней, по словам Рузовой, работают, как правило, «неслучайные люди». Подвижники, единомышленники, болеющие за общее дело. Потому вместо того, чтобы устраивать скандалы, выкручивались, как могли.

Пожалуй, единственная реальная претензия (хотя сумма там для многих просто смешная): когда Рузова лежала в больнице, ее коллеги часть скопленных сообща на ремонт средств потратили на новогодний стол. Дело в том, что банковская карта находилась в библиотеке у секретаря, и код был известен. И хотя покупали другие, это тоже повесили на Рузову. А она, никого не впутывая, все погасила из своего кармана.

Следующее заседание назначено на 19 марта. «Комсомолка» продолжит следить за этой историей.

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Напомним суть этой резонансной истории, приговор по которой 17 декабря 2019 года был вынесен Центральным районным судом Калининграда. Как следует из материалов дела, с 2010 по 2017 годы в библиотеку не раз фиктивно трудоустраивали разных людей. Однако работу за них по большей части выполняли другие сотрудники. А начисляемая зарплата – шла на нужды учреждения, на которые у государства в казне средств не находилось (ПОДРОБНЕЕ).