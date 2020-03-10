Банк «Открытие» в разы увеличил бизнес-показатели в Санкт-Петербурге

Наивысшую динамику на петербургском рынке в прошлом году филиал продемонстрировал на рынке кредитования крупных компаний, в 7,5 раз – до 30,5 млрд руб., – увеличив портфель кредитов субъектам корпоративного бизнеса.

Портфель кредитов малому и среднему бизнесу увеличился более чем в 2,5 раза и достиг уровня в 11,9 млрд руб., а розничный портфель – более чем в 2 раза, превысив уровень в 36,4 млрд руб. При этом портфель кредитов наличными филиала вырос в 2,8 раза, преодолев планку в 10,9 млрд руб., а ипотечный портфель – более чем в 2 раза, до 24,3 млрд руб. В 4 квартале 2019 года ПАО Банк «ФК Открытие» вошел в ТОП-3 банков по объему выданных кредитов на петербургском рынке ипотечного кредитования.

Объем средств, привлеченных банком в Санкт-Петербурге, по состоянию на 1 января 2020 года составил 139 млрд рублей, увеличившись за год почти на треть. Из них 107 млрд руб. пришлись на долю жителей города и области.

«Весь год мы последовательно наращивали темпы роста всех бизнес-направлений, повышали эффективность работы сети офисов, улучшали скорость и качество обслуживания как юридических, так и физических лиц, – отметил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Результатом стала динамика розничного и корпоративного бизнеса, в разы опережающая среднерыночные показатели».

По словам Михаила Иоффе, в 2020 году банк «Открытие» продолжит развитие во всех сегментах финансового рынка Санкт-Петербурга и Ленобласти, делая особый акцент на внедрение самых современных финансовых технологий и повышение доступности финансовых услуг для всех категорий клиентов.