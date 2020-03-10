Банк «Открытие» выдал крупным компаниям Северо-Запада свыше 60 млрд рублей

Больше половины предоставленных финансовых ресурсов – в объеме 32 млрд рублей – филиал выдал в четвертом квартале, увеличив таким образом свою активность на рынке по сравнению с началом прошлого года почти в четыре раза. В результате кредитный портфель филиала по линии корпоративно-инвестиционного бизнеса к концу декабря 2019 года вырос до 30,5 млрд руб.

«Мы рассчитываем сохранить набранный темп и за счет работы в сфере проектного финансирования, кредитования крупных перерабатывающих, лесопромышленных и энергетических компаний уже в ближайшие месяцы увеличить кредитный портфель до уровня в 45 млрд руб., – заявил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Кроме того, уже в этом году сразу в нескольких регионах Северо-Запада, в том числе, конечно, в Санкт-Петербурге и Ленобласти, мы рассчитываем начать работу в рамках значимых региональных проектов, реализуемых с помощью механизмов государственно-частного партнерства».

По словам Михаила Иоффе, ПАО Банк «ФК Открытие» также продолжит наращивать свое присутствие и на региональном рынке финансовых услуг по размещению облигационных займов и управлению ликвидностью.

«Осенью прошлого года наш банк принял участие в размещении облигационных займов таких крупных корпораций как «Группа ЛСР» и «Окей», и в 2020 году мы, безусловно, продолжим работу в этом сегменте инвестиционных услуг, –подчеркнул Михаил Иоффе. – Уверен, что высокопрофессиональная команда корпоративно-инвестиционного блока банка позволит нам работать на этом рынке на равных с его традиционными лидерами».