Калининградский экспорт в прошлом году "просел" на 25 процентов

Калининградская областная таможня опубликовала результаты внешнеторговой деятельности региона в прошлом году. Результаты, прямо скажем, обнадеживающими не назовешь. Если в целом товарооборот с зарубежными странами уменьшился на 7 процентов (более 700 млн долларов США), то экспорт сократился на четверть ("минус" около 500 млн долларов).

Больше всего "просели" машины, оборудование и транспортные средства - "минус" 86 процентов по сравнению с 2018 годом. Экспорт продукции химической промышленности и каучука снизился на 75 процентов. Более 30 процентов потерял экспорт минеральных продуктов. В целом почти вся номенклатура товаров показала снижение, "островком стабильности" выглядит разве что древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Экспорт этих товаров вырос в 2019-м на 11 процентов.

Структура экспорта за год не изменилась. На первом месте с большим отрывом (более 79 процентов) - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного). В прошлом году этого добра продали за границу почти на 1,2 млрд долларов, что на 7 процентов меньше, чем годом ранее. Топ-10 крупнейших экспортеров возглавляют фирмы, входящие в группу компаний "Содружество": "Балтсервис", "Торговый дом "Содружество" и "Содружество-СОЯ".

Более 86 процентов экспорта приходится на страны дальнего зарубежья. Крупнейшие контрагенты - Норвегия, Китай, Алжир, Германия и Нидерланды. Поставляем в основном жиры и масла, отходы и остатки пищевых производств, злаки, лесоматериалы, янтарь. Среди стран СНГ самый крупный калининградский партнер по экспорту - Беларусь.

Что касается импорта, то он в течение прошлого года также снизился, правда, не так заметно: в 2018 году его объем составлял 8,3 млрд долларов США, в прошлом - около 8 млрд. Главными статьями импорта (более 54 процентов) являются машины, оборудование и транспортные средства (благодаря поставкам комплектующих на заводы группы компаний "Автотор"), а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (24 процента). Крупнейшие страны импортеры - Корея, Китай и Словакия.