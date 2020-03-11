2020-03-11T13:38:43+03:00
Общество

Уголовное дело о смертельном ДТП в Пионерском передают в суд

В результате наезда автомобиля, которым управлял лишенный прав водитель, погибла женщина, ее 2-летний ребенок получил травмы
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Уголовное дело о смертельном ДТП в Пионерском передают в судУголовное дело о смертельном ДТП в Пионерском передают в судФото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Следственное управление СКР по Калининградской области объявило о завершении расследования уголовного дела о ДТП на въезде в город Пионерский, когда водитель сбил женщину с коляской.

Как известно, управлявший автомобилем 29-летний житель Зеленоградского района еще в марте того же года был лишен водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования. Однако это не помешало мужчине вновь сесть за руль и разогнаться до скорости 110 км/ч. Не удержавшись в пределах проезжей части, он вылетел на обочину и снес шедшую по ней 36-летнюю местную жительницу, катившую коляску с 2-летним сыном. От полученных травм мать скончалась на месте, ребенок был госпитализирован с серьезными травмами. Лихач скрылся с места происшествия, но был задержан позже и водворен под стражу.

- Вину совершенном преступлении он признал частично, пояснив, что установленного скоростного режима не нарушил, а потерпевшая с коляской в момент наезда находилась не на обочине, а на проезжей части, - рассказала официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. – Однако эта версия опровергнута выводами автотехнической судебной экспертизы и другими доказательствами, полученными в ходе следствия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу. Зеленоградцу инкриминируют две статьи УК РФ: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения» и «Управление автомобилем лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Значение имени Никита
Имя Никита связано с Никой, древнегреческой богиней победы. Обладатели этого имени, можно сказать, обречены на успех. Однако для того, чтобы добиться поставленных целей, Никите предстоит долгий и упорный труд, победа не будет слишком легкой
«Косплеер — нормальное русское слово»: кто платит нашим девушкам за переодевание в легкомысленных принцесс
Сколько можно зарабатывать, перевоплощаясь в фантастических персонажей? Об этом мы поговорили с Софией Летяго, известной в мире косплея как Katssby [видео]
Новости 24
В школах Калининграда отменили занятия во вторую смену из-за урагана
Повелитель холода из Зеленоградска собирается подняться на Эльбрус 9 мая
Руководитель компании "Балтма Турс": Из-за коронавируса у нас аннулировалось всё!
Максим Виторган и Юлия Пересильд сняли в Калининграде передачу о войне
С начала года в Калининграде построили 5 многоквартирных домов
МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Преголе
На ул. 9 Апреля в Калининграде сбили 15-летнюю девочку
В Калининградской области дорожники переходят на усиленный режим работы из-за урагана
Калининградец ограбил дом бывшей тещи
В школах Калининграда ввели «входные фильтры» и будут измерять температуру детей перед уроками
В Янтарном в четверг из-за урагана отменяются занятия в школе для 1-8 классов
Из-за урагана ГИБДД рекомендует калининградцам не выезжать за пределы населенных пунктов
Спортсмены из Калининграда завоевали шесть медалей чемпионата России по адаптивной легкой атлетике
В Калининграде пьяный работник автомойки угнал машину клиента и попал в ДТП
СМИ: Калининградский областной суд может возглавить "человек из Брянска"
МЧС: На Калининград движется ураган, скорость ветра достигнет 126 км/ч
Алиханов рассказал, где он берет квалифицированных госслужащих
Матч между владивостокским "Лучом" и "Балтикой" перенесли на нейтральное поле
В Калининграде пьяная водитель «Ситроена» выехала на «встречку» и врезалась в «Шкоду»
В Калининграде пройдет телемост с художником-мультипликатором Юрием Норштейном