Уголовное дело о смертельном ДТП в Пионерском передают в суд

Следственное управление СКР по Калининградской области объявило о завершении расследования уголовного дела о ДТП на въезде в город Пионерский, когда водитель сбил женщину с коляской.

Как известно, управлявший автомобилем 29-летний житель Зеленоградского района еще в марте того же года был лишен водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования. Однако это не помешало мужчине вновь сесть за руль и разогнаться до скорости 110 км/ч. Не удержавшись в пределах проезжей части, он вылетел на обочину и снес шедшую по ней 36-летнюю местную жительницу, катившую коляску с 2-летним сыном. От полученных травм мать скончалась на месте, ребенок был госпитализирован с серьезными травмами. Лихач скрылся с места происшествия, но был задержан позже и водворен под стражу.

- Вину совершенном преступлении он признал частично, пояснив, что установленного скоростного режима не нарушил, а потерпевшая с коляской в момент наезда находилась не на обочине, а на проезжей части, - рассказала официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. – Однако эта версия опровергнута выводами автотехнической судебной экспертизы и другими доказательствами, полученными в ходе следствия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу. Зеленоградцу инкриминируют две статьи УК РФ: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения» и «Управление автомобилем лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».