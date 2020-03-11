Ипотека, карьера, одиночество: почему в Калининградской области снижается рождаемость

Каков эффект от работы центров женского здоровья в Калининградской области? Изменились ли правила абортов? И чем болеют калининградки чаще всего? Эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда Калининград» обсудили с главным внештатным акушером-гинекологом регионального минздрава Натальей Хоменко.

Наталья Хоменко: Очередь на Иванникова так и остается – 2 месяца 00:00 00:00

О РОЖДАЕМОСТИ

По всей стране снижается рождаемость, Калининградская область не избежала той же участи.

- Рождаемость снизилась на 10 процентов, но при этом снижается и младенческая смертность в регионе, - отмечает Наталья Хоменко. - Проводили анкетирование и выявили ряд причин, которые влияют на то, что сегодня средний возраст первородящей - 27-29 лет. Среди причин: неудовлетворенность материальным положением (ипотека, кредит), нерешенный жилищный вопрос, не состоят в браке, отсутствие подходящей работы по месту жительства, а также - устремление на самореализацию, на рост карьеры. Все эти причины отодвигают рождение детей. В прошлом году случаев, когда женщина родила бы в 50 лет, не было. Потому что репродуктивный возраст все равно определен, с 15 до 49 лет. Но есть одна женщина, которой сейчас 52 года, она ждет ребенка. Такие случаи - единичные.

О ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ

- Калининградки в целом серьезно относятся к своему здоровью, - уверена доктор. - До 200 тысяч жительниц региона ежегодно посещают врача-гинеколога (по полису ОМС), до 9 тысяч женщин – стремятся попасть на прием к врачам в центры женского здоровья в регионе.

За два с половиной года работы центра женского здоровья на базе областной больницы в Калининграде (на улице Иванникова,7) через него прошло около 18 тысяч женщин. В 1,5% случаях в результате обследований найдены онкологические заболевания органов репродуктивной системы. Это довольно много. По мнению Натальи Хоменко, очереди в центры женского здоровья объясняются тем, что в этих учреждениях – учреждениях первичного звена - работают специалисты экспертного класса.

- Нам эти центры позволяют в общей массе женщин, которые обращаются без жалоб, определять предопухолевые состояния, это очень важно, - говорит Наталья Хоменко.

Среди заболеваний, которые фиксируются у калининградок чаще всего, эксперт отметила: воспалительные заболевания, эндометриоз, нарушение циклов, женское бесплодие. В последнее время мы наблюдаем рост заболеванием эндометризом. Мы связываем это с широким применением современных методов диагностики.

Напомним, что сегодня в Калининградской области работает два центра женского здоровья в Калининграде, по одному в Черняховске, Советске. В каждом из них женщина может пройти глубокое обследование и у маммолога, и у гинеколога.

Наталья Хоменко в студии радио "КП".Фото: Иван МАРКОВ

ОБ АБОРТАХ

В Калининградской области организована системная работа по профилактике абортов и сохранению репродуктивного здоровья женщин. И она дает свои результаты За последние 5 лет число абортов в Калининградской области снизилось на 30 процентов, за последний год – на 9 процентов. В 2019 году аборты провели не многим больше 3 тысяч женщин.

Наталья Хоменко напомнила, что искусственно прерывание беременности по желанию женщины, при наличии информированного добровольного согласия, на сроке до 12 недель. Законодателем установлена норма: для работы с женщинами с целью сохранения наступившей беременности проводятся «Дни тишины». В течение недели женщина направляется на консультацию к психологу, специалисту по социальной работе, юристу, гинекологу, во время которых женщине рассказывают и о мерах поддержки государства, и о рисках прерывания беременности.

ОБ ЭКО

- В регионе каждый год увеличивается число пар, которые пытаются завести ребенка при помощи ЭКО, - сообщила в эфире Наталья Хоменко. - По статистике, в Калининградской области до тысячи женщин страдают бесплодием. Существует множество причин бесплодия, начиная от проблем со здоровьем и заканчивая психологическими факторами. Среди основных причин — нарушение гормонального фона, эндометриоз, миома, воспалительные заболевания и врожденные нарушения в репродуктивной системе.

По данным регионального минздрава, в 2017 году через процедуру ЭКО прошли 365 пациентов, а в 2019 году количество женщин увеличилось до 568. Количество квот ежегодно растет.

За последние 3 года после этого метода лечения родилось 623 ребенка. Получить направление на ЭКО женщина может в женской консультации по мету прописки по полису ОМС.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как в Калининграде прошел День женского здоровья

День женского здоровья проводился накануне 8 марта во всех медицинских организациях Калининграда и области, имеющих в своем составе женские консультации и гинекологические кабинеты (за исключением центров женского здоровья).

По словам начальника отдела охраны здоровья материнства и детства регионального минздрава Натальи Тарнопольской, с каждым годом спектр предлагаемых исследований традиционно расширяется. Многие учреждения к обычным осмотрам гинеколога добавляют УЗИ малого таза и молочных желез, маммографию, кольпоскопию, консультации эндокринологов и маммологов, экспресс-диагностику крови на сахар и холестерин, флюорографию, лабораторные исследования. В этом году в некоторых поликлиниках к Дню женского здоровья впервые приурочили профосмотры детей и подростков.

- В связи с тем, что репродуктивное здоровье закладывается у нас с детского периода, поэтому в этом году мы решили пригласить для профилактического осмотра не только женщин, но и детей и подростков, - отметила Наталья Тарнопольская. В общей сложности в акции приняли участие 1 109 человек, выявлено около 130 незлокачественных патологий. Пять пациенток с подозрениям на онкопатологию были направлены на консультацию к профильным специалистам.