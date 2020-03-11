Контроль на границе, карантин в школах и университетах: Польша ввела жесткие ограничения из-за эпидемии коронавируса

По данным на среду, 11 марта, в Польше было зарегистрировано 25 положительных теста на коронавирус. Как сообщают польские СМИ, состояние у большинства пациентов удовлетворительное, хотя есть и тяжелые больные. Так, в Люблине пожилого человека положили в реанимационную палату и подключили к искусственной вентиляции легких. Не щадит зараза и высокопоставленных лиц - по возвращении из Германии коронавирус подхватил главнокомандующий вооруженных сил Польши Ярослав Мика. В соседних с Калининградом Поморском и Варминьско-Мазурском воеводствах, cлучаев коронавируса не зарегистрировано. В Гданьске четыре человека с подозрением на заболевание находятся в инфекционной больнице, 14 человек на карантине.

Правительство Польши приняло жесткие меры по борьбе с эпидемией. Вначале санитарный контроль был введен на западных границах, с 10 марта - на восточных. Теперь калининградцам, желающим выехать в Польшу, будут на границе измерять температуру. Кроме того, всем выезжающим на личном транспорте, придется заполнять анкеты водителя и пассажира. Кроме того, с 11 марта во всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Польшей изменится организация движения. На польской стороне для легковых автомобилей будет работать только одна полоса.

С 12 марта в Польше прекращают работу музеи, театры и кинотеатры, а со следующего понедельника на карантин закроются все детские сады, школы и вузы. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

- Никакие административные меры не могут остановить распространение вируса, - сказал в свою очередь министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. - Без ответственного отношения к своему здоровью каждого человека никакие административные приказы не остановят эпидемию. Сейчас не время для отпуска и развлечений, мы должны проводить время дома - в изоляции.

Но кому война, а кому мать родна. Как сообщается, уже нашлись те, кто пытается нажиться на беде.

- Появились мошенники, которые ходят по домам и предлагают для продажи разного рода лекарства, чудодейственное молоко, чудодейственные талисманы, – сказала пресс-секретарь главного коменданта полиции Польши Мариуш Цярка. - К сожалению, есть такие преступники, которые используют также человеческие проблемы, особенно ненужную панику, связанную с вирусом.