Антисептик вместо водки и отказ от корзинок для покупок: как в Литве борются с коронавирусом

Карантин в ванной

- Полиция, спасите меня, меня заперли по адресу (далее называет адрес в столице Литвы Вильнюсе), - голос женщины, позвонившей на единый номер спасения, был крайне встревожен.

- Успокойтесь, что случилось? Расскажите четко, - пыталась совладать с ситуацией оператор, попутно вызывая наряд полиции на указанный адрес.

- Мой муж… Он меня затащил в ванную комнату, запер и сказал, что не выпустит.., - всхлипывала позвонившая.

- Все понятно, домашнее насилие, полиция скоро будет, - выдохнула оператор.

- Нет-нет, все хорошо, мы любим друг друга. Просто я пришла с работы и, рассказывая про свой день, вспомнила, что общалась сегодня с китайскими туристами, которые прилетели в Литву из Италии. Меня еще это так развеселило: как совпало – китайцы, а прилетели из Италии. А муж от меня отпрыгнул, пропал куда-то, а потом вернулся и силой затолкал в ванную комнату и запер. Сказал, что все, карантин!

Эта история совершенно реальная, хотя диалоги наверняка могли быть несколько иными. Литовская полиция мчалась с мигалками в один из микрорайонов Вильнюса вызволять женщину, которую собственный супруг запер из-за боязни подхватить новый вирус. В официальных сводках так и написали: женщина поделилась рассказом, как общалась с китайцами, прилетевшими из Италии, ее муж срочно позвонил врачам, а те без задней мысли посоветовали двухнедельный карантин. Мужчина совет понял слишком буквально и решил, что лучшим местом станет ванная комната. Все закончилось хорошо, никого не арестовывали, супруги помирились, а ради спокойствия у женщины взяли анализ на коронавирус, который подтвердил, что она совершенно здорова.

Курьез лучше всего иллюстрирует тот масштаб первоначального психоза, который не без помощи СМИ, парализовал литовское общество в первые дни сообщений о таинственной азиатской заразе. Позже тон и властей и журналистов стал спокойнее, но первый шок привел, как ни странно, к положительным результатам.

Чрезвычайная ситуация

Власти Литвы первые в Прибалтике (и до сих пор единственные), не дожидаясь пациента «номер ноль», ввели по всей стране режим чрезвычайной ситуации. Он действует до сих пор, а объявили ЧС в первую очередь ради гибкости принятия решений, на корню уничтожив всю бюрократию. Никаких конкурсов для общественных закупок, минимальная отчетность за трату средств из государственного резерва и так далее. Но главное, максимальная открытость, которая не только сгладила волнение общества, но и заставила вызубрить главные правила профилактики даже детей.

О первом зараженном пациенте власти сообщили на пресс-конференции, на которую журналистов созвали в три (!!!) ночи. И опять же: заразившаяся 39-летняя жительница Шяуляя, которая прибыла из Италии, наизусть к тому времени знала, как себя вести. Почувствовав первые признаки недомогания, она оформила дистанционно «больничный», ограничилась от контактов с родными, вызвала «Скорую помощь». Никаких такси, никакого общественного транспорта или поездок в больницу на собственном авто. Сейчас у нее нет даже признаков простуды, но анализы на коронавирус пока положительные. Зато родные и близкие точно не подхватили. Проверено.

К 11 марта, власти объявили еще о двух заболевших. Семейная пара из Каунаса, несмотря на призывы не посещать Италию, на собственном автомобиле отправились покататься на один из горнолыжных курортов. Там и подхватили новую инфекцию.

В любом случае, Литва пока антилидер в Прибалтике по количеству заболевших. В Эстонии к 11 марта уже 13 пациентов, в Латвии зафиксировали 10 больных (одна женщина уже выздоровела). И, кажется, такая разница, а ведь Литва больше своих прибалтийских соседей, - из-за резких и чуть ли не радикальных мер.

Пять правил

И власти, и бизнес, кажется, наперегонки соревнуются в идеях, как не допустить распространение вируса. Расскажем только о пяти самых главных.

1. Все прибывающие из стран, где зафиксирован коронавирус, обязаны самоизолироваться на две недели. Таких «под наблюдением» уже свыше 5,5 тыс. человек. Государство оплатит «больничный», его можно оформить по интернету.

Ради справедливости стоит отметить, что министр здравоохранения Аурелиюс Верига как раз на этой неделе дрогнул и уже начал говорить, что такая мера для страны слишком дорогая. Список стран распространения коронавируса расширяется по минутам, а литовцы путешествовать любят. Возможно, такие «больничные» с компенсацией потери зарплаты от государства, отменят. Но альтернативой может стать частичное исполнение своих обязанностей дистанционно, не выходя из дома, с запретом работодателям снижать зарплату таким людям.

2. Тотальная дезинфекция. Вино-водочные заводы Литвы получили от властей лицензии и формулы по изготовлению антисептиков, которые еще в середине февраля пропали из продажи. Сейчас его производят в разы больше, чем раньше. Завод «Вильняус дягтине» («Водка Вильнюса») вообще не мелочится, и выпускает такой товар в емкости сразу по четыре литра. Дезинфицировать руки можно в супермаркетах, аптеках, в торговых центрах у лифтов и так далее. Некоторые аптеки отказались от пластмассовых покупательских корзин: чем меньше покупатели будут что-то трогать, тем меньше риска, лекарства можно и в свои сумки положить, да по карманам распихать. Все общественные места должны проветриваться не реже, чем каждые три часа. Это приказ властей. В общественном транспорте необходимо регулярно протирать все поверхности, за которые в поездке может держаться пассажир.

3. Отмена конференций, встреч и прочих публичных мероприятий, соревнований. В Литве уже подсчитали, что туристическая отрасль в день теряет по одному миллиону евро: конференц-залы пустуют, кафе и рестораны подсчитывают убытки, заполняемость гостиниц рухнула на 50%.

4. Режим эпидемии для всех образовательных учреждениях, включая дошкольные. Нет, школы и детские сады закрыты не везде, но разрешено оперативно свернуть всю учебу. Детям, которые побывали на недавних каникулах за границей, появляться в школах настрого запрещено на еще две недели с момента приезда.

5. Обязательный возврат средств при отказе от путешествий, санитарный контроль на границах, максимально возможная пропаганда профилактики во всех доступных местах. Разве что короткие сообщение с напоминанием помыть руки, как это делают в Южной Корее, всем абонентам каждый час не рассылают;

Запреты «хромают»

- Не все жители Литвы склонны вести себя ответственно. Люди идут на спектакли, а потом, встречаясь у гардероба, рассказывают, что вернулись из Италии, взяли «больничный» и теперь две недели могут отдохнуть, сходить в театр, - ругался на этой неделе министр здравоохранения Аурелиюс Верига, обещая ввести штрафы и даже тюремный срок за нарушение режима карантина.

Литва «на бумаге» превратилась в настоящий бастион, но нет-нет, да вылезает банальный человеческий фактор. Главным помощником коронавируса стала безответственность и отсутствие личной дисциплины.

И не только на уровне отдельного человека, но и ведомств. Правила одни, жизнь другая. Вот и самую знаменитую ярмарку Казюкас в Вильнюсе решили не отменять – тысячи людей все минувшие выходные толпились у прилавков. 11 марта шумно праздновали 30-летие независимости Литвы - не хватило смелости отменить юбилей. Концерты, парады, фейерверк, бесплатный общественный транспорт… Баскетбол и «Евролига»? Зал в Каунасе забит до отказа, среди болельщиков радостно размахивает руками и президент Гитанас Науседа.

И, несмотря на режим максимальной открытости, ежедневных брифингов со сводками о коронавирусе в Литве, отдельные вопросы к скорости проверки. За все время в Литве на вирус взяли всего около 300 проб. И в Латвии и в Эстонии – гораздо больше. В Калининградской области проверок столько же, сколько почти в 3-миллионной Литве.