2020-03-12T11:19:33+03:00
Происшествия

Своих жертв поджидал в засаде: появилось видео расстрела семьи в центре Калининграда

В середине февраля Фазиль Бахрамов расправился с Вадимом Янголенко и Дарьей Ефимовой
Кирилл Алексеев
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Место расстрела сразу после убийства.Место расстрела сразу после убийства.Фото: Александр Подгорчук
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В интернете появилось видео расстрела семьи калининградцев возле Центрального рынка, снятое на камеру видеонаблюдения. Ролик выложил телеграм-канал Mash.

Напомним, в середине февраля 63-летний Фазиль Бахрамов застрелил торговцев с рынка Вадима Янголенко и его супругу Дарью Ефимову, а также пытался убить их малолетнего сына. Сделав свое черное дело, Бахрамов покончил с собой.

На ролике видно, что Бахрамов начинает стрельбу, находясь в засаде - в белом микроавтобусе. Вначале он ранил Дарью Ефимову, затем погнался за ее мужем. Расстреляв Янголенко, Бахрамов вернулся к женщине и хладнокровно добил ее. Мальчику, к счастью, удалось убежать.

Следствие по громкому делу продолжается. По версии Следственного комитета, Бахрамов решился на убийство из личной мести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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