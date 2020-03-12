Своих жертв поджидал в засаде: появилось видео расстрела семьи в центре Калининграда

В интернете появилось видео расстрела семьи калининградцев возле Центрального рынка, снятое на камеру видеонаблюдения. Ролик выложил телеграм-канал Mash.

Напомним, в середине февраля 63-летний Фазиль Бахрамов застрелил торговцев с рынка Вадима Янголенко и его супругу Дарью Ефимову, а также пытался убить их малолетнего сына. Сделав свое черное дело, Бахрамов покончил с собой.

На ролике видно, что Бахрамов начинает стрельбу, находясь в засаде - в белом микроавтобусе. Вначале он ранил Дарью Ефимову, затем погнался за ее мужем. Расстреляв Янголенко, Бахрамов вернулся к женщине и хладнокровно добил ее. Мальчику, к счастью, удалось убежать.

Следствие по громкому делу продолжается. По версии Следственного комитета, Бахрамов решился на убийство из личной мести.