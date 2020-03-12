2020-03-12T13:54:10+03:00
Туризм

Аннулировалось все: калининградцы боятся лететь в отпуск за границу

Руководитель компании «Балтма Турс» Михаил Друтман рассказал как эпидемия коронавируса отразилась на туристической отрасли
Александр КАТЕРУША
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В популярнейшую Италию туристы больше не едут.В популярнейшую Италию туристы больше не едут.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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Из-за эпидемии коронавируса туристическая отрасль несет серьезные убытки. Об этом рассказал директор компании «Балтма Турс» Михаил Друтман, который стал гостем передачи «Реальный сектор» на радио «Бизнес ФМ – Калининград».

- Ситуация непрогнозируемая, тяжелая. Нас ударили сначала по спине, потом под дых, потом сбоку слева. Я туризмом занимаюсь 28 лет в компании и плюс еще десяточек лет со студенчества. У меня всякое было, дефолты пережили. Но такого как сейчас не было никогда, - говорит Михаил Друтман. - У нас аннулировалось все! Мы все вернули или перенесли. Кто согласился перенестись, те туры мы перенесли. Например, был серьезнейший тур в Париж, который был запланирован на конец марта. Мы связались с отелем, все перенесли, сдвинули, поменяли билеты. В экстремальных условиях делать это нужно правильно, десять раз перестраховаться.

Он осторожно предположил, что эпидемия коронавируса утихнет уже в июне.

- Любой проблеме, любой трагедии, - а это трагедия, конечно, - надо противостоять. У нас было одно, второе, третье. И всегда находили противоядие. И тут оно будет. Все будет хорошо. По-другому мы не можем жить на сегодняшний день, - уверен Михаил Друтман. - Ездить надо, только правильно, с определенными мерами предосторожности. Посмотрите, вся Южная Америка «чистая», Африка тоже. Хотя в Африке, может быть, плохо считают? Но такие огромные страны как Бразилия, Аргентина, Уругвай, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Центральная Америка, в Мексике ничего нет... Нельзя жить и думать по-другому!

Михаил Друтман. Фото: Егор Сачко

Михаил Друтман.Фото: Егор Сачко

Михаил Друтман признался что сам он не может без путешествий.

- Я – человек мира, я живу и двигаюсь. У меня запланированы Мальдивы на 25 марта. И только если мне колючую проволоку поставят, я тогда не поеду. Потому что это моя жизнь, моя работа. У других людей паника, я их понимаю, - говорит гость студии.

Интересно, что из-за пандемии вируса туристические компании запустили мощные распродажи. Так, неделя в Доминикане стоит сегодня 28 тысяч рублей. В Турцию на неделю можно слетать за 100 долларов. Туры на март подешевели в среднем на 12 процентов.

Эксперт посоветовал воспользоваться этими огромными скидками.

- Почему в Доминикану не полететь сейчас? Там нет ни одного случая. Если ты всю жизнь мечтал, лети за эти 28 тысяч. Сегодня это действительно существует на рынке. Потому что есть чартерная программа, выкуплены на сезон отели. Сейчас можно впрок купить туры в Турцию по хорошим ценам и нужно это делать.

По словам Михаила Друтмана экономические потрясения, которые мы наблюдаем, в первую очередь сказываются на туристической отрасли.

- Будет меньше выезжающих за границу. У нас зарплаты в рублях, они не увеличиваются. Будет ли падение летнего рынка? Зависит от того, насколько мы долго проживем в этой тяжелейшей ситуации с эпидемией и скачком евро, - сказал директор «Балтма Турс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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