2020-03-12T14:21:31+03:00
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Выставка года: калининградцы увидят картины Василия Кандинского

Работы знаменитого авангардиста представят в Музее изобразительных искусств
Александр КАТЕРУША
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Выставка в Музее изобразительных искусств пройдет со 2 апреля по 17 мая.Выставка в Музее изобразительных искусств пройдет со 2 апреля по 17 мая.Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградский Музей изобразительных искусств готовится принять одну из главных выставок этого года. К нам везут оригинальные графические работы основоположника абстракционизма Василия Кандинского. Все произведения - из коллекции галереи современного искусства PS Gallery (Санкт-Петербург). Именно петербуржцы до этого показывали в нашем городе графику Сальвадора Дали и Пабла Пикассо, Марка Шагала и Натальи Гончаровой.

- Калининградцы увидят редчайшие графические работы из серий «Klänge» («Звуки»), «Xylographies» («Ксилографии»), а также красочные литографии разных периодов. Часть оригинальной графики, составившей экспозицию, была издана после смерти художника его вдовой и наследницей Ниной Кандинской, – рассказал владелец галереи PS Gallery Павел Башмаков, который в эти дни открывает выставку в Эрмитаже. - Картины Кандинского находятся в ведущих мировых музеях, а его творческое наследие составляет гордость частных коллекций и аукционных домов.

Работа Василия Кандинского "Белый звук". Фото: PS Gallery

Работа Василия Кандинского "Белый звук".Фото: PS Gallery

Интересно, что в рамках одной из предыдущих выставок графики в Калининграде уже показывали пять работ Кандинского. Это были редкие ксилографии, выполненные в лубочном стиле и изданные в Париже в 1909 году.

На этот раз выставка «Цветозвуки» объединит более 60 оригинальных графических работ художника. Ее фишкой станет мультимедиа-шоу, в котором произведения искусства «оживут». Зрители, как обещают организаторы мероприятия, словно попадут внутрь картин, почувствуют их «дыхание».

На сегодня питерская PS Gallery – единственная в России, создающая масштабные проекты с возможностью увидеть оригиналы работ известнейших художников ХХ века и раскрыть новые грани впечатлений от искусства с помощью мультимедийных технологий.

Выставка откроется 2 апреля и будет работать до 17 мая.

СПРАВКА «КП»

Василий Кандинский - русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоявший у истоков абстракционизма.

Выпускник и доцент юридического факультета Московского университета в 1895 году на проходящей в Москве выставке французских импрессионистов открыл для себя живопись Моне. В 1896 году обучался в Мюнхенской школе Антона Ажбе, в 1900 году был принят в Мюнхенскую академию, С 1908 года Кандинский живет в основном в Мюнхене, но с началом Первой мировой войны художник окружным путем добирался до России. Произведения, созданные Кандинским в этот период, как «предметные», так и абстрактные, отличает динамичность, активность композиционного построения. Особую роль в работах играют линейный и цветовой ритм.

Василий Кандинский. Фото: PS Gallery

Василий Кандинский.Фото: PS Gallery

В июне 1918 года художник занял пост наркома просвещения, осенью того же года стал профессором Государственных свободных художественных мастерских. С 1918 по 1921 год в качестве руководителя Государственной закупочной комиссии участвовал в организации 22 провинциальных музеев. В 1921 году назначен вице-президентом «Академии художественных наук». После начала ликвидации авангарда в России в сопровождении жены отправился в Берлин, откуда на следующий год перебрался в Веймар. В дальнейшем стал известен в США, где имел большой успех.

С приходом к власти нацистов Кандинский покинул Германию и отправился во Францию, где прожил до конца своих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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