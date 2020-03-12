Как будет организовано бесплатное питание для 50 тысяч калининградских школьников

В России принят закон о здоровом и сбалансированном питании школьников. Согласно закону, учащиеся начальных классов, начиная с 1 сентября 2020 года, будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Известно, что средства на реализацию такой задачи будут поступать из федерального, регионального, местного бюджетов и иных источников. «Комсомолка» узнала, кто и как в Калининградской области уже сегодня готовится к исполнению этого социально значимого закона.

МОНИТОРЯТ ПИЩЕБЛОКИ

- В Калининградской области с 1 сентября 2020 года все школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием, - заверили в правительстве Калининградской области. - Это более 50 тысяч человек, обучающихся в 1-4 классах. Норматив обеспечения питанием обучающихся будет составлять 69,45 рублей и наценку на услугу по организации питания 25% (сейчас стоимость обеда для ученика в возрасте от 7 до 10 лет в регионе – 63 рубля. – Ред.).

Уровень софинансирования из федерального бюджета составит 62,56%.

Необходимые средства на обеспечение школьников бесплатным питанием будут выделены за счет средств федерального бюджета в размере 177,7 млн рублей и за счет средств областного бюджета в размере 106,4 млн рублей. Общая сумма дополнительных расходов региональной казны составит 162,7 млн рублей.

Контроль за готовностью школьных столовых к переходу на бесплатное качественное горячее питание школьников осуществляет региональное управление Роспотребнадзора.

В правительстве также сообщили, что на ремонт и переоборудование школьных столовых в Калининградской области только за последние 5 лет выделено из средств областного бюджета 10,2 млн рублей, из средств местного самоуправления – 7,9 млн рублей. Кроме того, в настоящее время дополнительно проведен мониторинг пищеблоков, и будут за период летних каникул переоборудованы ряд столовых.

ЧТО ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН

По данным регионального Роспотребнадзора, условия для организации питания созданы во всех 210 общеобразовательных организациях.

- Питание в 199 школах обеспечивают 28 хозяйствующих субъектов, - говорится в ответе на запрос «Комсомолки». – Самостоятельно питание осуществляют 7 общеобразовательных организаций. В четырех негосударственных общеобразовательных организациях, ввиду отсутствия пищеблоков, горячее питание организовано на базе других школ (это не противоречит требованиям санитарных правил).

Всего в школах функционирует 206 пищеблоков, из них – 168 работают на сырье, 22 – на полуфабрикатах, в 16 школах организована раздача готовой пищи в буфетах-раздаточных.

В ведомстве подчеркнули, что в целях обеспечения здоровым сбалансированным питанием внедрено единое примерное меню, позволяющее обеспечить единые походы к приготовлению блюд, исключить недостатки в соблюдении принципов сбалансированного рационального питания. Увы, в жизни зачастую не так, как на бумаге.

- Однако отмечаются факты снижения ассортимента и разнообразия питания детей, в рационе сырья преобладают: рыба - хек, мясо – птица, - замечают специалисты.

ЧТО ГОВОРЯТ ОРГАНИЗАТОРЫ ПИТАНИЯ?...

Александр ЯКОВЕНКО, руководитель Ассоциации организаторов социального питания Калининградской области:

- В Ассоциацию входят более 20 компаний, но кроме этого, есть и другие фирмы, которые также кормят калининградских школьников.

Организация школьного питания в нашей области регламентирована конкурсными процедурами, санитарными нормами и другими нормативными актами. Кроме того, осуществляется контроль как со стороны правительства Калининградской области, областной Думы, министерства образования, прокуратуры, Роспотребнадзора (есть плановые и внеплановые проверки), так и со стороны родительского сообщества и представителей учреждений через бракеражные комиссии. Нужно сказать, что в Калининградской области вопрос обеспечения питанием школьников – живой, обсуждаемый, на контроле.

Вы спрашиваете, почему при обсуждении нового закона акцент делается на том, что такое горячее питание? Дело в том, что есть регионы, в которых под «горячим питанием» подразумевается – горячий чай и булочка. В Калининградской области с горячим питанием давно определились – это полноценный прием пищи, обед: салат, первое блюдо, второе (мясо или рыба, гарнир), напиток, хлеб. Стоимость обедов определена постановлением правительства Калининградской области. На 2020 год для учащихся в возрасте от 7 до 10 лет - 63 рубля, для учащихся в возрасте 11 лет и старше - 68 рублей.

Потребуется ли компаниям-поставщикам питания вкладывать свои средства в обеспечение всех учащихся младших классов Калининградской области бесплатным питанием? Именно в организацию - нет. Поскольку все затраты берет на себя федеральный и региональный бюджеты.

Президент нашей страны акцентировал внимание на качестве школьного питания. И у многих возник вопрос: а разве сейчас детей кормят некачественно? Повторю, граммовки, соотношение жиров, белков, углеводов, ассортимент продуктов, меню – все это в Калининградской области отработано и исполняется. Полагаю, что президент имел в виду другое. Раз федеральный бюджет выделяет дополнительные и немалые средства, то и контроль должен усилиться. Потому поставщики школьного питания от нового закона ждут, прежде всего, усиления контроля.

Также отмечу, что в настоящее время в школах Калининградской области порядка 30% учащихся начального звена получают бесплатное питание, воспользовавшись льготой (дети из многодетных семей, дети из неполных семей и т.д.).

… А ЧТО – ДИРЕКТОР ШКОЛЫ?

Алексей ГОЛУБИЦКИЙ директор Школы будущего:

- Прежде всего хочу выразить поддержку этой важнейшей инициативе – обеспечить учащихся начальных классов качественным и бесплатным питанием. От того, как питаются дети, зависит ведь качество образования. Информацию в связи с нововведением у школы запрашивали: и по замене оборудования на пищеблоке, а также, что нас порадовало, какому количеству детей требуется особое, диетическое питание. А если еще законом закрепить возможность ребенка выбирать обед из двух комплексов... Довольно распространенная ситуация. Если ребенок дома не ест печень с гречкой (а в меню именно такое сочетание), то и в школе он откажется от такого обеда. Также мы знаем, что государство закладывает больше средств в бесплатный обед. Все эти факторы, безусловно, положительно скажутся на качестве, полезности, полноценности школьного обеда.

Много ли сегодня жалоб на школьное питание? Их было много тогда, когда только начиналась работа по организации питания в образовательных учреждениях. Сегодня нарекания бывают тоже, но их количество стабилизировалось. Как только возникает спорная ситуация, мы всегда приглашаем родителей на апробацию.

В Школе будущего сейчас 189 учеников начальной школы питаются бесплатно, по льготе. С 1 сентября 2020 года 899 учащихся получат бесплатный обед.