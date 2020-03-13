2020-03-13T11:35:14+03:00
Общество

Лучшим учителем года в Калининграде признана математик

Завершился муниципальный этап сразу трех всероссийских педагогических конкурсов
Надежда Ржевская
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Учитель математики Дарья Прядухина получила главный приз.Учитель математики Дарья Прядухина получила главный приз.Фото: мэрия Калининграда
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Всего в трех конкурсах приняло участие 103 педагога. По мнению жюри, победительницей в конкурсе «Педагогический дебют 2020» стала учитель русского языка и литературы лицея № 23 Евгения Лосева, «Воспитателем года» признана воспитатель детского сада № 136 Юлия Новосельцева, а «Учителем года 2020» стала педагог по математике лицея № 17 Дарья Прядухина.

- Благодарна организаторам за возможность познакомиться с замечательными коллегами во время конкурса. Благодарю коллектив лицея – ведь педагог формируется в коллективе, - сказала Дарья Прядухина. - С 1 по 11 класс я училась в лицее № 17, завершила обучение в лицее с золотой медалью, окончила БФУ имени Канта и пришла работать в лицей, здесь я уже шесть лет. Моя профессия – это мое призвание. Об участии в конкурсе, если честно, мечтала. Вы меня об эмоциях спрашиваете сейчас? Если честно, вы меня застали в состоянии шока.

Коллеги характеризуют Дарью Прядухину как активного, современного, глубокого, искреннего и многое успевающего специалиста. Она ведь не только прививает любовь и бесстрашие к математике, но и преподает ее в формате повышенной сложности одаренным детям Калининградской области.

Глава Калининграда Алексей Силанов, приветствуя финалистов, подтвердил высокий интерес к педагогическим конкурсам.

- Такие события дают возможность не только продемонстрировать профессиональное мастерство, но и показать наработки, поделиться ими с коллегами, - отметил мэр. - В жюри конкурса работали не только руководители высших учебных заведений, ветераны педагогической отрасли, победители педагогических конкурсов прошлых лет, но и детское жюри. Очень важно, что дети сами определяют критерии лучшего педагога, заявляют о том, каким они хотят видеть учителя.

Глава городского совета депутатов Андрей Кропоткин считает, что у педагогов обязательно должен быть «шанс на рост». И привел в пример бывшего директора школы № 28 Калининграда Александра Ерохина.

- Он сам окончил школу № 28 и пошел туда работать директором. Это было восемь лет назад. И восемь лет назад школа была в таком состоянии, что родители не хотели своих детей отправлять туда учиться, - признался Андрей Кропоткин. - С приходом Александра Ерохина все изменилось. И сегодня этому педагогу и руководителю доверили возглавить строящуюся школу на улице Артиллерийской. И конкурсы педагогов – это тоже шанс на рост. Их важно сделать максимально прозрачными, важно выявлять лучших. Преклоняюсь перед учителями. Однажды выбрав эту профессию, они верны ей всю жизнь. И очень радует, что сегодня в калининградских школах идет ротация кадров, залуженные учителя уходят, а на смену им приходит молодежь.

Победители конкурсов получили благодарственные письма от администрации Калининграда, а также сертификаты на сумму 50 тысяч рублей. Но расслабляться рано - уже скоро начнется областной этап состязаний педагогического мастерства. Успеха!

ИСТОЧНИК KP.RU

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