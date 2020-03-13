Калининград защищается от коронавируса: после любой поездки за границу - карантин на 2 недели

Накануне стало известно, что в Калининграде зафиксирован второй случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. По неофициальной информации, это родственница женщины, у которой болезнь была диагностирована ранее. Жительница Калининграда недавно вернулась из Италии. По словам главы областного минздрава Александра Кравченко, у калининградки «симптомная форма болезни, ее жизни ничего не угрожает». Пациентка по-прежнему находится в больнице.

Для профилактики еще на прошлой неделе был ограничен выезд организованных групп детей за границу для участия в спортивных, культурных и других массовых мероприятиях, в том числе туристической направленности. Чтобы обсудить новые меры по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией, в областном правительстве провели специальное совещание под руководством губернатора Антона Алиханова.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ

По словам губернатора, все жители Калининградской области, посетившие недавно Италию, Испанию, Германию, Францию, Иран, Южную Корею или Китай, должны пройти двухнедельный карантин. Этим людям необходимо обратиться в Роспотребнадзор или в поликлинику по месту жительства, вызвав врача на дом. С этого момента начнутся карантинные мероприятия. Дополнительно с 12 марта действует «горячая линия» - звонки принимаются по телефону 112 круглосуточно.

- Во время разговора гражданам необходимо будет сообщить страну, из которой они прибыли, имеются ли признаки заболевания, в том числе кашель, слабость, температура, одышка, представить свой точный адрес местонахождения, - сообщили в правительстве области.

Те, кто нарушат это положение, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

- В судебном порядке нарушителей привлекут к ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства», по статье 6.3. КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» или по статье 236 УК РФ, - отметили в пресс-службе правительства области.

За два месяца санитарно-карантинный контроль прошли более 173 тысяч пассажиров, прибывших в Калининград на всех видах транспорта. Среди них медики выявили 22 человека с признаками заболевания и провели противоэпидемические мероприятия. Коронавирус, повторимся, диагностировали пока дважды.

В аэропорту "Храброво" для выявления пассажиров с повышенной температурой используются стационарные комплексы дистанционного контроля. В автомобильных пунктах пропуска санитарно-карантинный контроль осуществляется с помощью переносных тепловизоров.

В СВЕТЛОГОРСКЕ ПРИМУТ 50 ЧЕЛОВЕК

Карантин для здоровых людей предполагает постоянное нахождение в своем доме или квартире, ограничение контактов и надомное посещение врача. Если выполнить эти условия невозможно, калининградцам могут предоставить номер в учреждении, где организовано непрерывное наблюдение. В Калининградской области это будет лагерь «Паруса надежды» в Светлогорске. Там уже оборудованы все необходимые условия для проживания 50 человек. В каждом номере есть санитарный узел, душевая и спальная комнаты, обеспечено горячее питание.

ТЕМПЕРАТУРУ ИЗМЕРЯТ ВСЕМ

Городские власти объявили о том, что в учебных заведениях Калининграда вводятся «входные фильтры» перед занятиями - детям измеряют температуру и спрашивают о самочувствии. Кроме того, комитет по образованию ежедневно проводит почасовой мониторинг всех образовательных учреждений на выявление заболеваемости школьников ОРВИ и гриппом.

Похожие меры предусмотрены и для работодателей.

- Всем разосланы рекомендации об измерении температуры тела сотрудников, а также отстранять от работы тех, у кого она превышает нормативные показатели, - рассказала руководитель Роспотребнадзора Елена Бабура. - Также они должны проконтролировать надомный вызов врача работнику. Кроме того, во всех учреждениях вводится усиленный режим дезинфекции помещений.

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Отменен митинг в честь годовщины воссоединения с Крымом

Планировавшиеся на воскресенье, 15 марта, торжества в Калининграде проводиться не будут. Митинг должен был состояться на площади Победы, но власти учли рекомендации Роспотребнадзора и отказались от планов.

Что касается других массовых мероприятий, то на момент подготовки в печать этого номера газеты информации об их отмене не поступало. Например, в футбольном клубе «Балтика» сообщили поклонникам в соцсетях, что субботний матч с «Армавиром» обязательно состоится.

- Все проходит в штатном режиме, - заверили представители клуба и в шутку добавили, что ждут на игре 35 тысяч болельщиков - столько максимально вмещает стадион «Калининград».

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