Чиновников и детей не пустят за границу, "Балтика" сыграет при пустых трибунах: новые меры по борьбе с коронавирусом в Калининграде

В пятницу на оперативном совещании регионального правительства губернатор Калининградской области Антон Алиханов озвучил новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией нового типа. То, что назрели жесткие меры, сомнений уже не вызывает. На последние праздники в честь Международного женского дня в Польшу выехали около 20 тысяч калининградцев. Большинство вернувшихся, разумеется, никаких карантинных мероприятий не проходило и не проходит. И это только один случай...

Могут подтвердиться десятки новых случаев

Сейчас в Калининградской области подтвердилось два случая заражения коронавирусом (третий случай под вопросом). И, видимо, это не предел.

- Думаю, в ближайшее время еще десятки случаев подтвердятся. Ситуация может быть даже сложнее чем в столицах, так как у нас активные связи с нашими соседями, - сказал Антон Алиханов.

Мы уже сообщали, что в Светлогорске на базе детского лагеря "Паруса надежды" оборудован специальный изолятор для подхвативших коронавирусную инфекцию на 40 коек. Существующие боксы инфекционной больницы уже заполнены.

- Мы уже сейчас полностью заполнили все боксы инфекционной больницы. Разворачиваем новые инфекционные койки в БСМП. Потому что количество наблюдаемых лиц выросло очень серьезно. Минздрав работает в круглосуточном режиме, 79 человек на домашнем наблюдении, - отметил губернатор.

Граница на замке

С пятницы, 13 марта, всем калининградским чиновникам запрещен выезд за границу.

- С сегодняшнего дня чиновникам (в том числе, муниципальным), депутатам и их помощникам запрещено выезжать за границу куда-либо, от слова совсем. Если только нет срочных гуманитарных целей. Однако, получение tax free таким не является, - сказал Антон Алиханов.

Ограничения коснутся не только чиновников.

- Необходимо рекомендовать школам отменить все выезды детей в Польшу и Литву на любые мероприятия, - отметил губернатор.

Матч при пустых трибунах

Ранее стало известно, что в Калининграде будет отменен митинг, посвященный воссоединению с Крымом. В пятницу появилась информация, что матч калининградской "Балтики" с "Армавиром" пройдет при пустых трибунах. Как сообщили в клубе, билеты можно сдать при возврате полной стоимости или перенести на следующую игру (если она, конечно, состоится).

Но это не все новости спорта. Как известно, волейболистки калининградского"Локомотива" вышли в полуфинал чемпионата России и должны были 27 марта сразиться с "Уралочкой" в спорткомплексе "Янтарный". По словам губернатора, игра будет перенесена на нейтральное поле.