Милану Семенькову направили на обследование в Москву

12 марта депутаты Калининградской областной думы приняли поправки в областной бюджет на 2020 год. В частности, в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» дополнительно предусмотрено 80 миллионов рублей на обеспечение лечения в Детской областной больнице Калининграда редких заболеваний. Речь идет и о покупке препарата «Спинраза» для детей, больных спинально-мышечной атрофией.

Ранее власти заявляли, что в регионе два ребенка, нуждающихся в «Спинразе» - Милана Семенькова (полтора года) и Трофим Майсюк (шесть лет). Каким образом эти средства будут распределяться между детьми? Каков курс лечения этим препаратом? На эти вопросы пока ни у кого нет точного ответа, поскольку этот препарат относительно новый для России. А врач Детской областной больницы только в феврале этого года прошел обучение по введению этого препарата в одном из федеральных медцентров.

«Комсомолка» связалась с мамой Миланы Семеньковой – Викторией Кашуба. Сейчас они находятся в Москве. Малышка направлена в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей региональным минздравом.

- Да, мы с Миланой находимся в Москве, - рассказала «Комсомолке» Виктория Кашуба. – Мы сейчас на обследовании. Врачи опять мучают ребенка манипуляциями. Но для чего? Мы ведь только лежали в Вильтищево (речь идет о научно-исследовательском клиническом институте педиатрии имени академика Вельтищева – Ред.) и проходили все манипуляции. «Спинразы» нет, и никто не собирается ее колоть.

Говоря о с самочувствии Миланы, мама отметила, что, находясь в больнице, «не занимаемся на мяче, не делаем Амбу (механическое ручное устройство для выполнения временной искусственной вентиляции легких – Ред.) и не стоим на вертикализаторе»

- Таскаю ее на руках, так как сидеть ей долго нельзя, - поделилась Виктория. - У нее кифоз сильно выражен. Бассейны, лечебная физкультура - это уже не спасает, не лечит. Заболевание прогрессирует!

Как сказала Виктория, средства, которые собираются на лечение препаратом «Золгенсма» за 2 миллиона долларов, «мы не трогаем».

- Сбор средств продолжается, - подчеркнула Виктория Кашуба. – На сегодня собран 71 миллион рублей. И мы не опускаем руки! Мы верим, что чудо произойдет, нам удастся закрыть сбор, и Милана получит долгожданное лечение «Золгенсма».

- Хорошо, что принят закон о выделении средств на закупку «Спинраза», - добавила мама Миланы. – И я осознаю, что «принять» и «обеспечить» - это разные вещи, это дело времени. А у нас времени совсем нет. До двух лет Милане нужно ввести препарат «Золгенсма». Если до этого времени ребенка поддержат хотя бы раз «Спинразой», если минздраву удастся закупить этот препарат к апрелю, - мы только за. Но повторю, мы в очень сложной ситуации, нас очень поджимает время. Для нас важнее всего сейчас - закрыть сбор по «Золгенсма». Я бесконечно благодарна всем, кто участвует в сборе средств, вместе с нами борется за жизнь Миланы.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

- Сбербанк(для России): 4276 2012 5940 5127 (Мама Кашуба Виктория Викторовна) или по номеру телефона +7 921 106-38-92

- ВТБ: 5225 9800 3123 0585 (мама Кашуба Виктория Викторовна)

- Tinkoff: 5536 9138 3356 2263 (Мама Кашуба Виктория Викторовна)

- PayPal: semenkova-milana@gmx.de