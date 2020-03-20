Льготные займы, арендные каникулы, отсрочка налогов: Как власти поддержат калининградский бизнес во время пандемии коронавируса

Правительство Калининградской области озвучило меры оперативной поддержки бизнеса в связи с коронавирусом. Власти готовы помочь калининградским компаниям с пополнением оборотных средств, могут предоставить льготное финансирование, ввести арендные каникулы. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на встрече с представителями бизнеса в четверг, 19 марта.

Прежде всего, меры поддержки адресованы наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям. Это предприятия туристической сферы, гостиничного бизнеса и общественного питания, однако это не означает, что только эти сферы получат поддержку, отметил глава региона.

Власти готовы выделять пострадавшему от коронавируса бизнесу льготные займы с процентной ставкой до 0,1% на срок от 3 до 6 месяцев.

«Сейчас в Центре есть 180 миллионов рублей и даже больше, если потребуется. Мы можем направлять эти средства на вашу поддержку. Готовы выдавать их на «оборотку» для компаний, которым эти деньги нужны с учетом ситуации, вызванной коронавирусом. Я попросил максимально лояльно и неформально подходить к этому вопросу, входить в ситуацию», - заявил Антон Алиханов.

Также региональные власти, рассказал Алиханов, за счет экономии и оптимизации расходов дополнительно изыскали на поддержку экономического блока порядка 200 млн рублей. В пятницу, эти предложения будут обсуждаться с фракцией партии «Единая Россия» в Облдуме.

Кроме этого, Гарантийный фонд Калининградской области готов выдавать поручения под обязательства бизнеса в размере до 25 миллионов рублей. Сейчас на эти цели в фонде предусмотрено более 400 млн.

Как сообщает пресс-служба правительства, всем администрациям муниципалитетов и Агентству по имуществу поручено ввести арендные каникулы по их имуществу при обращении арендаторов. Аналогичное решение принято, например, в отношении резидентов бизнес-инкубатора для IT-компаний.

«Сотрудники этих компаний ушли на удаленную работу. И все получили арендные каникулы - на этот период они не платят арендную ставку, - привел пример губернатор. - Если у вас есть предложения по переговорам с крупными арендодателями, мы готовы принять в них участие, высказать поддержку вашей позиции».

Отсрочка по налоговым платежам для бизнеса будет регулироваться в рамках поручений правительства России, которые регионы рассчитывают получить в самое ближайшее время.

«Поручения главам субъектов относительно региональных или муниципальных налогов тоже даны», - отметил Антон Алиханов, добавив, что правительство области готов ввести каникулы по всем действующим соглашениям для тех компаний, которые покажут основания для такого решения.

Налоговая служба готова отложить меры принудительного взыскания задолженности до предельных сроков, установленных Налоговым кодексом – до пяти месяцев, рассказала руководитель регионального управления ФНС Ирина Сорокина. По ее словам, ведомство уже получило «конкретные поручения работы с отраслью туризма и авиаперевозок», налоговая инспекция готова рассматривать обращения калининградских компаний в части отсрочки или рассрочки региональных и местных налогов.

«Есть поручение не инициировать процедуры банкротств до особых указаний. Это касается всех видов экономической деятельности. И в контексте того, что нам предложено по двум озвученным видам экономической деятельности, предлагаю рассматривать вопросы об отложении мер принудительного взыскания по всем видам экономической деятельности для всех организаций в Калининградской области при наличии мотивированного обращения налогоплательщика и поддержки профильного министерства», - сообщила Ирина Сорокина. Она также не исключила, что в ближайшее время могут появиться новые дополнительные решения по ослаблению нагрузки на бизнес.

В пресс-службе регионального правительства также сообщили, что в условиях эпидемической ситуации на федеральном уровне принято решение упростить оформление разрешительных документов для трудовых мигрантов. Поэтому, что иностранцы, которые находятся в России на законных основаниях, смогут продлить разрешения.