2020-03-16T17:22:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Как долго школы Калининграда будут находиться в режиме свободного посещения

В министерстве образования рассказали о деталях принятого решения
Надежда Ржевская
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Некоторые школы Калининграда уже полностью перешли на дистанционное обучение.Некоторые школы Калининграда уже полностью перешли на дистанционное обучение.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С понедельника, 16 марта в Калининградской области введен режим свободного посещения образовательных учреждений. Об этом заявила журналистам министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

- Сегодня введен режим свободного посещения, - сказала министр. - По решению родителя, по его заявлению (родитель должен написать заявлении в свободной форме о переводе ребенка на дистанционное обучение и предоставить его или в секретариат школы, либо классному руководителю – Ред.) ребенок может перейти на дистанционное обучение и находиться дома. При этом школы, детские сады, средние профессиональные учреждения, вузы работают в штатном режиме, занятия проводятся – по расписанию. Есть рекомендации Роспотребнадзора по усилению санэпидреконтроля во всех образовательных учреждениях, которые выполняются. Дезинфицирующие средства есть.

По словам Трусеневой, школы и детские сады в таком режиме работают, как минимум, до каникул, то есть до 23 марта. Впоследствии будут приниматься дальнейшие решения о свободном посещении образовательных учреждений.

По данным на 15 часов понедельника, всего 148 учреждений образования перешли на свободный режим посещения. Из низ 19 – детских садов (781 ребенок), 69 - школ (19249 человек), 12 - колледжи (5434 человека), 48 - учреждения дополнительного образования (22 055).

Светлана Трусенева. Фото: Александр КАТЕРУША

Светлана Трусенева.Фото: Александр КАТЕРУША

КОНКРЕТНО

Вот какие сообщения сегодня рассылали педагоги для родителей школьников:

«В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Минпросвещения России для снижения риска распространения коронавирусной инфекции с 17 марта 2020 года школа переходит на свободное посещение занятий. Родители, которые приняли решение о свободном посещении занятий их ребенком, должны написать заявление о переходе на дистанционную форму обучения. Заявление в свободной форме можно лично принести в приемную или прислать классному руководителю СО СВОЕЙ СТРАНИЦЫ в элжуре. Ответственность за выполнение домашних заданий несут родители.

Информацию о возобновлении занятий в штатном режиме отслеживайте в электронном журнале и на сайте школы.

С 17 марта 2020 года в области вводится режим повышенной готовности. Отменяются все массовые мероприятия».

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Некоторые школы Калининграда уже перешли на дистанционное обучение

С понедельника в Калининградской области из-за угрозы коронавируса распоряжением губернатора введено свободное посещение школ и детских садов. В большинстве школ родителей учеников, которые хотят, чтобы их дети учились дистанционно, просят написать соответствующее заявление (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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