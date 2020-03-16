2020-03-16T18:09:07+03:00
Коронавирус Covid-19

На берег больше не пускают! «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» продолжают бороздить океан, несмотря на коронавирус

Легендарные парусники сейчас находятся в Южной Атлантике. Зараженных нет, моряков регулярно осматривают медики
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Парусники участвуют в кругосветной экспедиции, посвященной открытию Антарктиды и 75-летию Великой Победы.Парусники участвуют в кругосветной экспедиции, посвященной открытию Антарктиды и 75-летию Великой Победы.Фото: пресс-служба БГА РФ
Изменить размер текста:

Парусники «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» участвуют в кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые сразу три судна бороздят океаны. Но, к сожалению, пандемия коронавируса, коснулась и их. Нет, на борту все здоровы, паниковать не надо. И даже график выдерживается. Но вот правила и режим существования на судах теперь новые. Об этом «Комсомолке» сказал ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

- Суда следуют по утвержденному ранее графику экспедиции. Пока ничего не поменялось. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, естественно, вводятся дополнительные меры предосторожности. В частности, при сегодняшнем заходе «Паллады» и «Седова» в Кейптаун, отменяется открытый борт и экскурсии, - сказал Владимир Волкогон. – Парусники местные жители и гости Кейптауна смогут наблюдать только со стороны. Мероприятия на борту отменены. Мы теряем только в одном – гости не смогут подняться на борт и осмотреть выставки, музей. Вся символика экспедиции будет представлена на борту, издалека ее видно.

Не будет и увольнений, так что ни практиканты, ни члены экипажа не покинут барки.

По словам ректора университета, Кейптаун наши парусники зашли для планового пополнения запасов топлива и продовольствия. При этом пополнение пройдет без прямого контакта с людьми.

- Топливо заливают через шланги, не вручную. Продукты грузятся краном без взаимодействия с поставщиками. А воды на суда не грузят, так как в этом нет необходимости – на парусниках стоят опреснители, - сказал Владимир Волкогон.

«Крузенштерн», который еще в 4 марта покинул Буэнос-Айрес, следует в порт Лас-Пальмас на Канарских островах. Там тоже состоится пополнение запасов в определенном режиме: без увольнений и без открытого борта.

На барках, учитывая, пандемию коронавируса, усилен медицинский контроль. Практикантов и членов экипажа регулярно (утром и вечером) осматривают медики, измеряют температуру.

Напомним, для «Седова» экспедиция закончится в декабре 2020 года, а «Крузенштерн» должен вернуться в Калининград в начале сентября 2020 года.

СПРАВКА «КП»

Южная полярная экспедиция в составе двух военных шлюпов – «Восток» (командир – Фаддей Беллинсгаузен) и «Мирный» (Михаил Лазарев) в 1819 вышла из Кронштадта и 28 января 1820 года открыла Антарктиду. В 1821 году корабли вернулись в Кронштадт. Они пробыли в плавании 751 день и прошли более 92 тысяч км. Кроме Антарктиды экспедиция открыла 29 островов и один коралловый риф. Русские моряки провели научные, в том числе океанографические, исследования.

Барком «Седов» и фрегатом «Паллада» будут осуществлены кругосветные плавания, барк «Крузенштерн» совершит трансатлантический переход.

В год 200-летия открытия Антарктиды на борту учебно-парусных судов пройдут практику около 700 курсантов морских колледжей и вузов Росрыболовства. На борту также присутствуют представители СМИ, научных и общественных организаций.

В некоторые иностранные порты парусники зайдут впервые. На каждой стоянке они планировали открывать борта и принимать гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российско-американский генетик Анча Баранова: коронавирус проникает в наш организм, как угонщик автомобилей
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона объяснила, как опасная инфекция проникает в клетки человека и почему коронавирус напал на человечество
10 новых шагов правительства по борьбе с коронавирусом: закрыть границу с Белоруссией и ввести особый порядок оплаты больничных
Безрецептурные лекарства можно будет заказывать через Интернет, а для товаров первой необходимости на таможне откроют «зеленый коридор» [видео]
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве: Карантин в школах, вся Европа признана опасной, отменены мероприятия с числом участников более 50
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции
Новости 24
«Янтарь холл» отменил все концерты до 30 апреля из-за коронавируса
Из Зеленоградского кедрового питомника в регионы России отправят 550 тысяч саженцев
Поляки не пускают на родину литовцев, застрявших в Германии из-за коронавируса
Вечер Михаила Жванецкого в Светлогорске отменили по состоянию здоровья артиста
В Полесском районе задержали мужчин, которые сливали бензин из машин
Участок дороги под Зеленоградском закроют до конца августа
В регионе в этом году свыше 100 беременных женщин получат путевки в оздоровительный центр
Калининградская лучница выиграла золото и бронзу этапа Кубка Азии
На Куршской косе посчитали диких зверей
Крупнейшие учения НАТО у границ Калининграда сорваны из-за коронавируса
Начался ремонт двух пассажирских платформ на Советском направлении
В Пионерском работника автосервиса осудили за хищение денег клиентов
Сломавший ногу на лестнице супермаркета калининградец потребовал 300 тыс рублей
Министр: Говорить о глобальном коллапсе в туротрасли Калининграда не приходится. Ситуация решаема
Поездки калининградских детей по программе «Мы - россияне» перенесли на лето
Власти пообещали поддержать калининградский турбизнес, пострадавший из-за коронавируса
В Советске пенсионер с провалами в памяти стал жертвой молодого мошенника
Стало известно, где разместят на этой неделе передвижные фоторадары в Калининградской области
Стрелявший из ружья в человека калининградец задержан на ферме
Вспышка коронавируса: сколько в Калининграде аппаратов искусственной вентиляции легких?