На берег больше не пускают! «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» продолжают бороздить океан, несмотря на коронавирус

Парусники «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» участвуют в кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые сразу три судна бороздят океаны. Но, к сожалению, пандемия коронавируса, коснулась и их. Нет, на борту все здоровы, паниковать не надо. И даже график выдерживается. Но вот правила и режим существования на судах теперь новые. Об этом «Комсомолке» сказал ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

- Суда следуют по утвержденному ранее графику экспедиции. Пока ничего не поменялось. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, естественно, вводятся дополнительные меры предосторожности. В частности, при сегодняшнем заходе «Паллады» и «Седова» в Кейптаун, отменяется открытый борт и экскурсии, - сказал Владимир Волкогон. – Парусники местные жители и гости Кейптауна смогут наблюдать только со стороны. Мероприятия на борту отменены. Мы теряем только в одном – гости не смогут подняться на борт и осмотреть выставки, музей. Вся символика экспедиции будет представлена на борту, издалека ее видно.

Не будет и увольнений, так что ни практиканты, ни члены экипажа не покинут барки.

По словам ректора университета, Кейптаун наши парусники зашли для планового пополнения запасов топлива и продовольствия. При этом пополнение пройдет без прямого контакта с людьми.

- Топливо заливают через шланги, не вручную. Продукты грузятся краном без взаимодействия с поставщиками. А воды на суда не грузят, так как в этом нет необходимости – на парусниках стоят опреснители, - сказал Владимир Волкогон.

«Крузенштерн», который еще в 4 марта покинул Буэнос-Айрес, следует в порт Лас-Пальмас на Канарских островах. Там тоже состоится пополнение запасов в определенном режиме: без увольнений и без открытого борта.

На барках, учитывая, пандемию коронавируса, усилен медицинский контроль. Практикантов и членов экипажа регулярно (утром и вечером) осматривают медики, измеряют температуру.

Напомним, для «Седова» экспедиция закончится в декабре 2020 года, а «Крузенштерн» должен вернуться в Калининград в начале сентября 2020 года.

СПРАВКА «КП»

Южная полярная экспедиция в составе двух военных шлюпов – «Восток» (командир – Фаддей Беллинсгаузен) и «Мирный» (Михаил Лазарев) в 1819 вышла из Кронштадта и 28 января 1820 года открыла Антарктиду. В 1821 году корабли вернулись в Кронштадт. Они пробыли в плавании 751 день и прошли более 92 тысяч км. Кроме Антарктиды экспедиция открыла 29 островов и один коралловый риф. Русские моряки провели научные, в том числе океанографические, исследования.

Барком «Седов» и фрегатом «Паллада» будут осуществлены кругосветные плавания, барк «Крузенштерн» совершит трансатлантический переход.

В год 200-летия открытия Антарктиды на борту учебно-парусных судов пройдут практику около 700 курсантов морских колледжей и вузов Росрыболовства. На борту также присутствуют представители СМИ, научных и общественных организаций.

В некоторые иностранные порты парусники зайдут впервые. На каждой стоянке они планировали открывать борта и принимать гостей.