«Чаще раза в сутки обрабатывать не можем». Как дезинфицируют общественный транспорт в Калининграде

С понедельника часть калининградских работодателей начала отправлять своих сотрудников на удаленную работу. При этом речь уже идет не только о служащих и рабочих, успевших прибыть из-за рубежа до закрытия польской и литовской границы, но и тех, кто добирается до предприятий на общественном транспорте. Также на дистанционное обучение начали переходить школы и университеты.

Пандемия COVID-19, как известно, в первую очередь нанесла урон по турфирмам и авиаперевозчикам, однако в странах, где распространение вируса становится бесконтрольным, ограничивается и движение общественного транспорта. В Калининграде, как сообщают муниципальные власти, поводов для остановки трамваев и автобусов пока нет. Еще 3 марта пресс-служба мэрии объявила, что «никогда еще автобусы «КалининградГорТранса» не были столь чистыми». Причем, как успокаивает мэрия, обработка проводится специальным антибактериальным и антивирусным раствором безвредным для человека и животных под контролем медиков.

В понедельник 16 марта из-за новостей из Италии и Испании, где количество жертв вируса резко выросло, пассажиры общественного транспорта были уже более осторожны, чем неделю назад: значительное их число было в масках и респираторах (на прошлой неделе маски в общественных местах не надевал практически никто), люди старались не хвататься за поручни и обрабатывали руки спиртовыми растворами.

В мэрии «Комсомолке» сообщили, что обрабатывается не только муниципальный общественный транспорт. За процедуры по обработке антибактериальными средствами взялись и другие перевозчики.

- Обработка по-прежнему производится каждый вечер, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Когда транспорт возвращается с рейсов. Частники тоже этим занимаются, в том числе и "маршруточники". Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры следит за этим.

- А есть возможность обрабатывать после каждого рейса?

- Увы, это невозможно. Дело в том, что после обработки транспортное средство должно отстояться. В противном случае у нас вообще не будет транспорта.

И.о. директора «КалининградГорТранса» Александр Ершов подтвердил, что обрабатывать автобусы, трамваи и троллейбусы после каждого рейса практически невозможно.

- На конечных станциях мыть транспорт нереально, - заявил Ершов. – Но мы делаем проветривания. Обработка же проходит, когда заканчиваются рейсы, транспорт приходит в депо и встает на дизобработку. После этой обработки транспорт должен отстояться минимум 40 минут. Сама же обработка проводится плюс-минус 20 минут. Правда, в последнее время часть обработки автоматизировали, то есть уже не вручную это делается. Я эту работу даже в выходные свои контролировал.

Власти также напоминают о необходимости самоизоляции тех, кто чувствует симптомы коронавируса (высокая температура и сухой кашель), а также тех, кто прибыл из красной зоны заражения.