Случится ли в Калининграде дефицит товаров из-за эпидемии коронавируса

Накануне губернатор Антон Алиханов встретился с главными редакторами калининградских СМИ. Значительна часть разговора была посвящена пандемии коронавируса, которая бушует в мире и подбирается к нашему региону. Публикуем наиболее важные ответы главы области.

Как выявляется вирус в Калининграде

- Механика процесса такая. Анализы берутся в регионе, потом они отправляются в лабораторию «Вектор» в Новосибирске и после подтверждения в «Векторе» результаты сначала публикуются на сайте федерального оперативного штаба, созданного на базе Роспотребнадзора, потом комментирует областное правительство. Все на данный момент работает хорошо, и те два случая, которые у нас подтверждены, однозначно показали, что это зараженные люди. Но особенность нашего региона понятна – очень большое количество калининградцев находились в тех странах, которые стали "красными" (опасными с точки зрения распространения коронавируса - Ред.) уже в то время, когда люди туда только приехали. Есть вероятность, что они могли заразиться. И мы к этим людям сейчас относимся с особым вниманием и помещаем либо под домашнее наблюдение, либо - если они чем-то заболели, то есть имеются симптомы, - помещаем их в инфекционную больницу.

Как проводится санитарная проверка на границах?

- У нас есть термометрия, пограничники и таможенники работают в средствах индивидуальной защиты. Если есть какие-то признаки заболевания, к человеку вызывается «Скорая помощь», и он доставляется либо в инфекционную больницу, либо в Больницу скорой медицинской помощи.

В Светлогорске на базе детского лагеря оборудован специальный центр. Кто там содержится? Как он функционирует?

- Это обсерватор, туда будут свозить тех, у кого коронавирус не выявлен, но кто контактировал с зараженными людьми. Или же - туда попадут наши сограждане, которые будут возвращаться из стран "красной зоны", у которых нет возможности домашнего размещения. Например, в случае, если они боятся заразить своих старших родственников. Кроме того, в ближайшее время будет выбран один из отелей в области, чтобы расширить возможности нашего обсерватора. Но это резервный вариант.

Хочу подчеркнуть, что в Светлогорске содержатся здоровые люди. Те, у которых заболевание не подтверждено, но кто находится в группе риска. Любой калининградец, возвращающийся из стран "красной зоны", попадает на двухнедельный карантин - либо домашний, либо отправляется в обсерватор в Светлогорск.

Антон Алиханов.Фото: Александр Подгорчук

Хватает ли в области медицинского оборудования для лечения коронавируса?

- Мы обеспечены оборудованием - всем, которое необходимо. И будем обеспечены дополнительным оборудованием. Средствами индивидуальной защиты учреждения здравоохранения также обеспечены в полном объеме.

Что касается денег, то у нас в бюджете заложено 50 млн рублей, но это умозрительная цифра. Денег будет выделятся столько, сколько необходимо. Емкость медицинских учреждений у нас, как и во всех регионах, ограничена, но надеемся, что тех мер, которые уже предприняты, будет достаточно, чтобы ситуация не переросла в то, что сегодня происходит в Италии.

Грозит ли Калининграду дефицит товаров?

- Дефицита не ждем. Запас круп, консервов и прочих товаров длительного хранения довольно серьезный. У группы компаний "Виктория" - на 30-40 дней, у торгового дома «Семья» (куда входит сеть SPAR) - минимум на 15 дней, и мы рекомендовали руководству торгового дома еще больше увеличить. Кроме того, для перемещения товаров граница не закрывается - ни с Литвой, ни с Польшей. Обратите внимание, когда в Китае был пик эпидемии, движение товаров не останавливалось, надеюсь, у нас тоже не остановится.

Что касается возможной "накрутки" цен, то ФАС, я уверен, этого не допустит. А теми, кто уже перепродает по завышенным ценам медицинские маски и прочее, уже занимаются правоохранительные органы.

Что будет с массовыми мероприятиями?

- Общественные мероприятия будут сокращены до минимума, ближайшие матчи «Балтики» и волейбольного «Локомотива» пройдут без зрителей. Есть намерения отменить все концерты в ближайшее время. Не знаю пока, будем ли мы отменять мероприятия, связанные с юбилеем штурма Кёнигсберга, там есть свои особенности, к примеру, они проходят на открытом воздухе. Сказать однозначно мы не можем (уже точно будет отменена ежегодная поездка на братскую могилу советских воинов в Бранево, поскольку Польша с 14 марта закрыла границы - Ред.).

Уйдут ли на карантин школы и детские сады?

- Пока закрывать образовательные учреждения не планируем. Однозначных цифр, при котором школы должны уходить на карантин, нет. Вообще, справедливости ради надо сказать, что дети не являются группой повышенного риска. Но если будут основания, мы обязательно переведем школы на дистанционное обучение.

Будет ли оказываться помощь бизнесу?

- Разумеется. Не позднее следующей недели соберем рабочую группу с представителями бизнеса, будем обсуждать дополнительные меры поддержки для них. Сейчас мы можем не видеть каких-то негативных аспектов, поэтому максимально широко будем обсуждать. Но я вас уверяю, что те меры поддержки, которые у нас уже предусмотрены, будут продолжаться. Например, программа "Восток". Но могут появиться и новые, в том числе и в части снижения налоговой нагрузки.

А что с социальными обязательствами?

- Мы понимаем, что социально-экономическая ситуация будет в ближайшее время нестабильная, но ничего сокращать в плане социальных обязательств не будем - ничего из "социалки" и реализации национальных проектов. У нас, если что, есть что "подморозить" - какие-то развлекательные вещи.