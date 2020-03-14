Концерты отменяются: в Калининградской области из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности

В субботу, 14 марта, Роспотребнадзор официально подтвердил третий случай заражения короновирусной инфекцией в калининградской области. Власти региона приняли решение со вторника ввести режим повышенной готовности. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с 17 марта до 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе – 600 человек.

Как сообщила на совещании оперативного штаба руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура, по данным за 13 марта, проведено 555 обследований, 88 граждан находятся под медицинским наблюдением на дому, в специальном учреждении и в организациях здравоохранения. Она также рассказала, что в коллективных местах пребывания (гостиницах) не отменяют бронирование и заселяют иностранных граждан, приехавших из стран «красной зоны» – Италии, Испании, Франции, Китая, Германии, Ирана и Южной Кореи. Региональное Управление Роспотребнадзора и правительство Калининградской области призывает руководство отелей не подвергать эпидемиологической опасности постояльцев и сообщать предварительно о случаях бронирования иностранными гражданами на время карантинных мероприятий.

Всем гражданам, вернувшимся из-за границы в течение последних 14 дней, необходимо обратиться на «горячую линию» по номеру 112. Во время разговора с оператором следует сообщить страну, из которой они прибыли, имеются ли признаки заболевания, в том числе кашель, слабость, температура, одышка, представить свой точный адрес местонахождения.

Напомним, что правительством России принято решение о временном приостановлении с 00 часов 00 минут местного времени 15 марта 2020 года пропуска иностранных граждан через российско-польские сухопутные участки государственной границы (за исключением граждан Республики Белоруссия, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации), въезжающих на территорию России в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Случится ли в Калининграде дефицит товаров из-за эпидемии коронавируса

Накануне губернатор Антон Алиханов встретился с главными редакторами калининградских СМИ. Значительна часть разговора была посвящена пандемии коронавируса, которая бушует в мире и подбирается к нашему региону. Публикуем наиболее важные ответы главы области (ПОДРОБНЕЕ).