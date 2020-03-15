Что важно знать калининградцам о коронавирусе: как не заболеть, где сдать анализы, что собой представляет карантин

На «горячую линию» по эпидемии коронавируса (телефон 112) поступает множество вопросов. Специалисты калининградского правительства выбрали самые распространенные из них, а мы публикуем ответы на эти вопросы – как говорится, от «А» до «Я».

Что такое коронавирусы?

Коронавирусы - это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики. Однако бывают и тяжелые формы.

Какие симптомы инфекции?

Першение в горле, повышение температуры, сухой кашель, одышка, затрудненное дыхание

Каковы методы лечения?

На сегодняшний день большинство заболевших людей выздоравливают. Необходимо обращаться за медицинской помощью. Врач госпитализирует по показаниям и назначит лечение.

Не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса - так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания. Но есть схемы лечения и препараты, которые помогают выздороветь.

Сколько длится инкубационный период?

Средний инкубационный период 14 дней.

Какие осложнения после перенесенной инфекции?

Самым опасным осложнением является вирусная пневмония. Чтобы вовремя начать лечение нужно своевременно обратиться за медицинской помощью.

Как передается коронавирус?

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз

Кто в группе риска?

Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В заявлении комиссии по здравоохранению Ухани говорится, что в основном заболели люди старше 50-ти лет. Однако, как и в случае большинства других вирусных респираторных заболеваний, люди с ослабленной иммунной системой, имеющие сопутствующие болезни - в зоне риска

Где в Калининградской области определено помещение под карантин?

В Калининградской области для лиц, без симптомов заболевания с целью установления медицинского наблюдения определено здание, расположенное в Светлогорске. Там созданы все противоэпидемические условия, требуемые для таких мест.

Могут ли въехать в Калининградскую область родственники, проживающие в Литве?

Могут.

Где сдать анализу на коронавирус самостоятельно? Кто это оплачивает?

Если вы вернулись из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции, или если после поездки появились симптомы заболевания следует либо самостоятельно обратиться в медицинское учреждение (вызвать врача на дом, но не посещать поликлинику), либо позвонить по телефону 112 и передать свои контактные для организации за вами медицинского наблюдения. Врач назначит двукратное с определенным интервалом обследование на коронавирусную инфекцию, проведет забор материала (мазок из носоглотки) и доставит его в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области». Исследование проводится бесплатно.

В какие сроки должны быть готовы анализы относительно коронавирусной инфекции. Как узнать результат?

Исследования на коронавирусную инфекцию проводится методом ПЦР-диагностики. Результат исследования - 5- 6 часов с момента начала исследования. В случае положительного результата, для его подтверждения материал доставляется в референс-центр, который выдает окончательный результат. О результате исследования вас проинформирует врач.

Какие меры будут приняты медицинским работником после получения положительного результата на коронавирусную инфекцию?

При получении предварительно-положительного результата на коронавирусную инфекцию человек немедленно госпитализируется в инфекционный стационар. Организуются противоэпидемические мероприятий по установлению контактных лиц, проводится их обследование. Контактные лица помещаются под медицинское наблюдение в течение 14 дней.

Как организуется домашний карантин?

Самоизоляция проводится либо по месту жительства, либо в месте, специально оборудованном для нахождения на карантине. Ежедневно человека посещает врач (фельдшер). Человеку разъясняются правила поведения: он не должен покидать помещение, ходить на работу (выдается больничный лист), учебу (оформляется справка), посещать торговые объекты, пользоваться общественным транспортом, следить за состоянием своего здоровья, не менее двух раз в день мерить температуру, в случае появления каких либо симптомов заболевания - незамедлительно обращаться к врачу, оставаясь дома.

Как будет осуществляться доставка продуктов лицам, находящихся на домашнем карантине?

Об этой необходимости следует сказать врачу, который организует такую доставку через социальную службу.

Как организовано окончание домашнего карантина после 14 дней, самостоятельно или с разрешения?

Врач, посещающий вас ежедневно, проинформирует о последнем дне наблюдения, закроет больничный лист, оформит справку о возможности посещать организованный коллектив.

Хочу предоставить информацию о соседях, которые были за границей в странах, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, как это сделать?

Если у вас есть точные сведения о возвращении соседей из стран КНР, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция, Германия, и при этом люди не находятся в самоизоляции под медицинским наблюдением, сведения можно передать в Управление Роспотребнадзора.

Как защитить себя от заражения?

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;

2. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

3. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

4. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

5. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

6. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка)

Что можно сделать дома для профилактики заражения, в том числе детей?

Расскажите детям о профилактике коронавируса. Дети и подростки больше других рискуют заразиться, они часто близко взаимодействуют друг с другом и не являются эталоном в поддержании чистоты. Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорошая гигиена рук и лица. Убедитесь, что у каждого в семье есть свое полотенце, напомните, что нельзя делиться зубными щетками и другими предметами личной гигиены. Часто проветривайте помещение, проводите влажную уборку с дезинфекционными средствами

Что делать, если я подозреваю у себя коронавирусную инфекцию, так как симптомы заболевания появились после посещения неблагополучных стран?

1. Оставайтесь дома. Вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние две недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.

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