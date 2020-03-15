О чем говорит Калининград: Эксклав в изоляции, битвы за туалетную бумагу и грандиозный облом НАТО

Соседи закрыли границы

Коронавирус нервной поступью продолжает шагать по планете и вот, подступил уже к Калининграду. По данным на 15 марта, в нашей области зарегистрировано три случая заражения опасной инфекцией. Последний случай официально подтвердился в субботу - заразу привезли из Берлина. Правительство области объявило режим повышенной готовности, отменило все массовые мероприятия численностью более 300 человек в помещениях и более 600 - на открытом воздухе. Все калининградцы, возвратившиеся из опасных с точки зрения распространения коронавируса стран (Китая, Италии, Испании, Ирана, Кореи и некоторых других), помещаются на двухнедельный карантин.

Впрочем, вернуться становится все сложнее. В субботу границу перекрыла Польша (кроме грузового транспорта), в ночь на понедельник закрывается российско-литовская граница (транзитные поездки разрешены до 19 марта). Калининградская область оказывается, таким образом, в изоляции. Хотя вряд ли кто-то в здравом уме поедет сейчас в Европу, а авиационное и железнодорожное сообщение с "материковой" Россией никто не отменял. Но, тем не менее, чувствуешь себя как-то не очень комфортно. Как будто в полном окружении.

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Ажиотаж в магазинах

Не знаю, зачем немцам столько туалетной бумаги, но они ее скупают чуть ли не фурами. На днях калининградцы решили последовать их примеру и в некоторых супермаркетах здорово подчистили полки от туалетной бумаги. Хотя, справедливости ради, скупали не только ее. Повышенным спросом пользовались консервы, крупы и другие товары длительного хранения. К счастью, далеко не во всех магазинах наблюдался такой ажиотаж. Большинство горожан все-таки подходит к ситуации разумно: покупает столько, сколько нужно.

Губернатор Антон Алиханов неоднократно говорил, что дефицита в регионе быть не должно. Склады в разных торговых сетях обеспечены товаром на 15-30 суток, все предприятия работают, к тому же грузовое сообщение ни с Польшей, ни с Литвой не прервано - ограничения касаются только пассажиров и путешественников на личном транспорте. И все равно часть нашего народа бежит в магазин и затаривается так, словно ядерная зима не за горами.

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Очередь за консервами в фирменном магазине Тарного комбината.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Загранпоездки отменяются

Уже очевидно, что больше всего из-за коронавируса пострадает туристический бизнес (ну еще авиакомпании, конечно, уйдут в сильный минус, а некоторые и вовсе обанкротятся). Как сообщил в эфире радио "Комсомольская правда - Калининград" руководитель компании "Балтма Турс" Михаил Друтман, аннулировались все туры на ближайшие месяцы. Кто-то из туристов предпочел перенести поездки на более поздний срок, кто-то вернул деньги. Друтман осторожно предположил, что есть относительно свободные от коронавируса страны, такие, как, например, Доминикана или Турция, однако ситуация стремительно меняется, потому бронировать туры куда-либо сейчас не очень разумно. Тем более, продолжается чехарда с авиационными рейсами. Можно улететь, а потом вовремя не вернуться - застрять где-нибудь на длительном карантине.

Единственное, что сегодня имеет какие-либо перспективы, это внутренний туризм. Значительное число отелей в Калининградской области на лето уже забронированы, ожидается большой поток туристов из "материковой" России (и они, наверное, приедут, если, конечно, эпидемия не разрастется). Да и для местных жителей появляется возможность тщательнее изучить родную Калининградскую область. Съездить в Багратионовск, Железнодорожный, изучить замок Вальдау в поселке Низовье, посмотреть, наконец, на эти несчастные ангары на Балтийской косе, пока их не снесли...

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Трагедия в Гурьевске

Смерть - это всегда ужасно. Смерть ребенка ужасна вдвойне. Ураган, который разыгрался на западе Калининградской области на прошлой неделе, стал причиной трагедии - повалил дерево, которое упало на проходившую мимо шестиклассницу.

В этот день в нескольких муниципалитетах области были отменены занятия во вторую смену, первую же смену оставили, отпустив детей по домам около 12 часов. Но девочка задержалась у подруги и в тот роковой момент, когда был самый сильный порыв ветра, она проходила как раз возле дерева...

Конечно, это ужасная роковая случайность. Но проще всего списывать все на случай или судьбу. Это очень серьезный повод задуматься о том, что при объявлении штормового предупреждения занятия в школах нужно отменять априори - не только вторую смену. Никакие учебные часы не стоят человеческой жизни.

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"Защитник Европы" под угрозой

Но есть и хорошие новости (увы, их слишком мало). Грандиозные учения НАТО "Защитник Европы 2020" (Defender Europe 2020), которые должны были пройти в том числе возле границ Калининградской области, скорее всего не состоятся (либо будут очень серьезно сокращены). Причина все та же - пандемия коронавируса. Официального решения руководство Североатлантического альянса еще не приняло, но вряд ли Пентагон в нынешней обстановке согласится перебросить в Европу 20 тысяч военнослужащих. И вряд ли подобной переброске сильно обрадуются поляки и литовцы. Доблестных американских солдат они, скорее всего, будут воспринимать не как "защитников Европы", а как разносчиков смертельно опасной заразы. Кому понравятся такие гости?