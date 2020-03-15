Иммануил Кант тоже ушел на карантин

Это стало уже традицией. Каждый год в апреле к нам приезжают поклонники Иммануила Канта, чтобы вместе с калининградцами отметить день его рождения в городе, где он жил.

Инициатор и главный организатор этих международных встреч – «Общество друзей Канта и Кёнигсберга», члены которого живут в самых разных уголках планеты. Нынешний сбор мог стать уже 13-м по счету. А его программа, как всегда, была бы интересна отнюдь не только философам.

Иммануил Кант всю жизнь прожил в Кёнигсберге.Фото: Архив автора

Но, увы, коронавирус и тут внес свои коррективы. Как известно, теперь приезжающие в наш регион из ряда стран обязаны 14 дней провести в карантине. В карантинном списке уже есть и Германия, откуда на Кантовские встречи должна была приехать иностранная делегация.

– С большим сожалением мы отменили поездку, – сообщил «Комсомолке» председатель общества Герфрид Хорст. – Всем нам грустно, но никакого другого выбора не было.

При этом господин Хорст подчеркнул: как только дорожные ограничения будут сняты, он приедет в Калининград. Ведь близится 300-летие со дня рождения Канта (22 апреля 2024 года). А «Общество друзей Канта и Кёнигсберга» активно участвует в подготовке к этому юбилею.