2020-03-16T14:04:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Даже если Калининград изолируют полностью, продуктов хватит на три недели. И это как минимум!

Но полной изоляции региона никто не допустит
Кирилл Алексеев
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Очередь за консервами в одном из магазинов на улице Дзержинского.Очередь за консервами в одном из магазинов на улице Дзержинского.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В конце прошлой недели многие калининградцы бросились в магазины, стали в бешеном количестве скупать консервы, макароны, крупы, туалетную бумагу и прочие товары длительного хранения. Многие опустошили свои кошельки, зато торговые сети получили за несколько суток сверхприбыль. Насколько оправдан такой ажиотаж?

Руководители сетей уверяют, что в Калининградской области довольно весомый запас прочности в плане запаса продуктов питания. Например, совладелец сети "SPAR-Калининград" Олег Пономарев считает, что повода для паники нет. В эфире радио "Бизнес ФМ-Калининград" он заявил, что товаров на полках много, хватит надолго, а небольшой дефицит если и существует, то он касается только товаров для дезинфекции.

- Мы увидели последние три дня значительный рост, кратный, в разы, продаж бакалейных товаров, туалетной бумаги, - сказал Пономарев. - Но, уверяю вас, что оснований для паники точно нет, во-первых, потому что мы пока еще не находимся в состоянии ЧС по карантину, во-вторых, потому что в целом в Калининграде и у нас, и у наших коллег обеспечен нормальный, и даже сверхнормативный запас бакалейных товаров, поэтому справимся с задачей снабжения в области продуктами питания.

Что касается возможных задержек с поставками из-за заграницы или материковой России, то серьезных перебоев, уверен Олег Пономарев, быть не должно.

- Есть только нюансы по антисептикам и антибактериальным средствам, но мы постараемся в кратчайшие сроки увеличить объемы предложений по этим товарам. Мы обеспечены своими запасами, недели три продержимся в изолированном режиме, - добавил ритейлер.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов о возможном дефиците товаров говорил следующее:

- Дефицита не ждем. Запас круп, консервов и прочих товаров длительного хранения довольно серьезный. У группы компаний "Виктория" - на 30-40 дней, у торгового дома «Семья» (куда входит сеть SPAR) - минимум на 15 дней, и мы рекомендовали руководству торгового дома еще больше увеличить. Кроме того, для перемещения товаров граница не закрывается - ни с Литвой, ни с Польшей. Обратите внимание, когда в Китае был пик эпидемии, движение товаров не останавливалось, надеюсь, у нас тоже не остановится.

Прокомментировал глава области и возможное повышение цен:

- Что касается возможной "накрутки" цен, то ФАС, я уверен, этого не допустит. А теми, кто уже перепродает по завышенным ценам медицинские маски и прочее, уже занимаются правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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