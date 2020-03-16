2020-03-16T19:42:08+03:00
Общество

Вырубили 452 дерева, оставили 20: в Пионерском расчистили территорию под новую дорогу

Красивейшее место курортного города сегодня представляет собой жалкое зрелище
Ольга Гончарова
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В общей сложности в овраге было спилено 452 дерева.В общей сложности в овраге было спилено 452 дерева.Фото: Ольга Гончарова
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Сегодня красивейшее место Пионерского – городской парк, где река Чистая впадает в Балтийское море, представляет собой жалкое зрелище. Там для строительства разворотного кольца под корень вырубили десятки деревьев. Спилены и вековые дубы, грабы, буки, березы, вязы, и молодые представители лиственного леса, и совсем юная поросль. Теперь это строительная площадка, с которой планомерно и методично вывозят сотни бревен – мертвый лес. Скоро здесь будет все в бетоне, дорога-кольцо и земля под ней.

- Жалко и больно смотреть, - говорит местный житель Александр. - Представляете, вы видели перед глазами красавицу с роскошными волосами, а теперь перед вами морщинистая лысая старуха. Ну как это назвать? Это ли не насилие против природы и человека?! Ведь деревья держали своими мощными корнями морской берег. Власти же обещали, что вырубка будет выборочной и щадящей...

Напомним, активисты, жители Пионерского выступали против вырубки большого участка реликтового парка, мэр города Леонид Шибаев в начале марта заявил «Комсомолке», что крупные деревья постараются сохранить:

- С подрядчиком проведена работа, чтобы деревья убирались только вдоль основной полосы, без вспомогательных участков, по возможности деревья сохраняя. Отмечу, что порубочный билет получен на вырубку насаждений, диаметр ствола которых больше 8 сантиметров. И мы стараемся сохранить в основном крупные, мощные реликтовые деревья.

Но, увы. Сохранить почти ничего не удалось.

Заместитель главы Пионерского городского округа Григорий Беляков лично смотрит за ходом работ:

- Мы сохранили 20 деревьев, их тоже должны были вырубить по плану, согласно порубочному билету. Всего спилено 452 дерева, подавляющее большинство - это липы, клены, ольха, тополь, березы, ивы, боярышник. Дубов, вязов и елей вырублено мало. Даже клен кривой возле дороги оставили. Никто не говорит об ущербе окружающей среде. Это были джунгли в центре города, там ходить было опасно, деревья могли рухнуть. После завершения строительства по проекту компенсационного озеленения высадим столько же деревьев ценных пород, ясень, граб, дуб, вяз, бук. И еще, проект строительства разворотного кольца прошел государственную экспертизу, дорогу надо строить...

Надо отметить, что тотальная вырубка в овраге – ущелье реки Чистой проводилась без контроля калининградской природоохранной прокуратуры.

- Контролировать процесс должны были чиновники регионального правительства, министерства природных ресурсов. Если есть нарушения, будем реагировать. А вы пишите, - отметил прокурор Денис Ким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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